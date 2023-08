Fiat E-Scudo, il furgone elettrico dei record: ecco quanti km ha percorso con una ricarica

No, non è il nuovo SUV Abarth ad alte prestazioni, è il furgone completamente elettrico di Fiat, l'E-Scudo, che ha stabilito un nuovo record mondiale per la distanza più lunga percorsa da un furgone elettrico con una singola carica. Ha percorso 500,8 chilometri su un itinerario circolare attraverso diverse regioni nel Regno Unito.

Superato il record precedente stabilito da un furgone GM BrightDrop Zevo 600 nel 2022, che aveva percorso 415 chilometri tra New York City e Washington, DC. Il Fiat E-Scudo è dotato di un pacco batterie da 75 kWh e ha un'autonomia nominale di 330km. In questo test, il Fiat Scudo è riuscito a superare del 51% l'autonomia dichiarata del veicolo, dimostrando l'efficacia delle tecnologie e delle strategie di gestione energetica utilizzate nel furgone.

Durante questo tentativo di record, il viaggio è durato 13 ore e nove minuti durante le ore diurne e ha coinvolto un percorso che comprendeva sia strade urbane che rurali, al fine di riprodurre condizioni del mondo reale. Il Fiat E-Scudo utilizzato per il record non ha subito alcuna modifica, l'unica cosa da segnalare sono le gomme che erano delle Bridgestone Duravis ad alta efficienza energetica.

Questo test, del resto, è stato sponsorizzato da Webfleet, la soluzione di gestione globale della flotta di Bridgestone. I dati raccolti dal software hanno rivelato che il Fiat E-Scudo ha percorso in media 72 km per kWh durante il viaggio, sottolineando l'efficienza energetica del veicolo e la capacità di superare di gran lunga l'autonomia nominale.

Fiat, e in generale Stellantis, punta molto sulle nuove tecnologie di mobilità elettrica. Complice il periodo però il gruppo italo-francese non ha ancora dato un vero impulso di modernizzazione alla propria gamma. Certo, l'acquisizione di AiMotive da parte di Stellantis potrà sicuramente aiutare, soprattutto per quanto riguarda la guida autonoma, ma ancora il percorso è lungo. Con questi piccoli record (e soddisfazioni) Fiat avrà modo di prendere nota e studiare più a fondo il mercato della mobilità elettrica.