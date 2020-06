Fiat E-Ducato: la casa italiana porta i veicoli commerciali nella nuova era

Fiat ha appena fatto sapere di stare già producendo l'E-Ducato, la variante completamente elettrica del veicolo commerciale leggero della casa automobilistica italiana che a breve sarà disponibile per alcuni clienti selezionati tramite un progetto pilota.

Oramai era passato un anno dalla presentazione del primo prototipo dell'E-Ducato, e la sua versione finale verrà venduta in molte varianti diverse, le quali metteranno a disposizione degli acquirenti le stesse capacità di carico della versione ad alimentazione tradizionale.

Stranamente la sua potenza sarà piuttosto modesta, perché il veicolo si muoverà grazie ad un solo motore elettrico capace di 122 cavalli di potenza e 280 Nm di coppia, mentre per quanto concerne l'autonomia bisognerà scegliere tra differenti pacchi batterie: il più piccolo permetterà di percorrere circa 200 chilometri per singola carica, mentre quello più generoso si attesterà sui 330 chilometri. Il brand fa inoltre sapere che questi numeri sono più che sufficienti per il tipico percorso di consegna urbano.

La velocità massima dell'E-Ducato sarà limitata elettronicamente a 100 km/h per un "assorbimento energetico migliorato". Poi, in base al modello scelto, il veicolo garantirà varie capienze che passeranno dai 10 ai 17 metri cubici, e infine la capacità di carico si attesterà sui 1.950 kg.

In questo momento l'E-Ducato deve ancora attraversare una fase estensiva di test da parte dei clienti storici del brand e in condizioni lavorative simili se non uguali a quelle reali. Poi, nei prossimi mesi, il van comincerà a essere prodotto in serie, e infine entro il termine di quest'anno potrebbe già essere disponibile in alcuni Paesi europei.

A proposito di veicoli commerciali elettrici, è degno di nota anche l'Opel Vivaro-e, un furgone di dimensioni simili a quelle del rivale di Fiat ma con tante piccole differenze in bari ambiti. In conclusione, per tornare a Fiat, ecco ultime foto spia della Fiat Tipo 2020: sarà la variante cross?