Un Fiat Ducato è riuscito a raggiungere 170 Km/h di velocità: succede in Germania

Il canale YouTube TopSpeedGermany ha effettuato una vera e propria challenge ad un Fiat Ducato III, un Tipo 250, che monta un motore da 2,3 litri che eroga 130 cavalli e 320 Newton-metri di coppia. Il furgone, infatti, è stato “tirato” su un’autostrada tedesca.

Come vi mostriamo nel video presente in apertura, il furgone è comunque lento, ma la velocità sale ed impiega quasi 20 secondi per raggiungere i 100 chilometri orari, per poi raggiungere quasi i 170 Km/h massimi, non certo una velocità elevatissima ma comunque impressionante se si tiene conto del mezzo.

Il conducente tiene entrambi le mani sul volante per ovvie ragioni, in quanto i veicoli di grandi dimensioni non sono facili da gestire a velocità così elevate. Non si tratta nemmeno di una challenge comune e sicura.

Di recente Fiat ha annunciato il nuovo Fiat E-Ducato, che arriverà nei negozi entro pochi mesi sul mercato europeo.

Cosa ne pensate di questo video? Non ci avremmo scommesso un Euro sul fatto che il Fiat Ducato sarebbe riuscito a raggiungere tale velocità, ma l'autostrada tedesca e le abilità del conducente hanno fatto il resto.