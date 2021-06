Fiat diventerà presto un brand completamente elettrico, è ufficiale

Fiat ha deciso di ufficializzare il percorso che porterà la compagnia a divenire un produttore di soli veicoli elettrici. I motori termici cominceranno a scomparire dalla gamma già dal 2025 e poi, entro la fine del 2030, Fiat non venderà più alcun modello a combustione interna.

Il processo è stato avviato di recente con la commercializzazione della ottima Fiat 500 elettrica, che in Italia è immediatamente divenuta popolare. La citycar viene attualmente venduta parallelamente alla variante tradizionale, ma è molto probabile che quando i costi di produzione verranno sufficientemente abbattuti quest'ultima potrebbe facilmente dirci addio.

"Tra il 2025 e il 2030, la nostra gamma di prodotti diventerà soltanto elettrica in modo progressivo. Ciò rappresenterà un cambiamento radicale per Fiat." Così il boss di Fiat, Olivier Francois, ha commentato in merito alla questione. Dopo ha proseguito in questo modo:"La decisione di lanciare la nuova 500 solo e soltanto elettrica è stata presa prima del COVID-19. Già allora eravamo a conoscenza del fatto che il mondo non avrebbe accettato compromessi. Ci è stata ricordata l'urgenza di agire, di fare qualcosa per il pianeta Terra."

A ogni modo, Fiat non è certamente tra le prime compagnie automobilistiche ad annunciare una simile strategia. Per via delle norme sempre più stringenti in merito alle emissioni veicolari, tanti produttori hanno deciso già da un pezzo di trasformare radicalmente la propria line-up. Fiat da parte sua vuole però fare sul serio, e attraverso il Centoventi Concept EV potrebbe fare il prossimo importante passo in tale direzione.

Oltretutto, grazie alla fusione tra i Gruppi FCA e PSA, adesso Fiat può avvalersi di tecnologie provenienti dall'intero colosso Stellantis per velocizzare la sua strategia: da citare assolutamente c'è la piattaforma STLA, che a quanto pare promette faville.

Avviandoci a chiudere vogliamo rimandarvi alle migliori offerte auto di giugno 2021: Fiat e Alpitour uniscono le forze per il bonus vacanza.