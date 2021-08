Una nuova Fiat Croma da 300 CV: l'idea arriva dal web

La Fiat Croma è stata a suo modo un’auto leggendaria, in grado di segnare profondamente un’epoca - anche perché è stata un’auto blu governativa, un chiaro simbolo di potere. Ora è da quasi trent’anni fuori produzione, Stellantis però potrebbe ravvivare il progetto.

Di ufficiale ovviamente non c’è ancora niente, Stellantis però - che ha accorpato i marchi FCA a quelli PSA - potrebbe “inciampare” in un nuovo progetto revival e riportare la Fiat Croma ai fasti di un tempo. L’idea di rinnovare l’attuale parco auto Fiat esiste, anche Lancia subirà grandi cambiamenti e vedrà - finalmente - nuove auto a listino oltre alla classica Ypsilon.



Tornando alla Croma, come detto in apertura non c’è alcuna notizia ufficiale, la fantasia degli artisti però non ha limiti ed è così che Tommaso D’Amico ha realizzato il render di un’ipotetica nuova Fiat Croma, dall’aspetto alquanto aggressivo e accattivante. Il Render Artist la immagina anche particolarmente potente, con motore 2.0 Turbo da ben 300 CV.



Dal nostro punto di vista, è davvero difficile che Stellantis riprenda le fila del discorso Croma, del resto il mercato chiede sempre più SUV e Crossover, le berline sono sì intramontabili ma hanno comunque i loro limiti commerciali. Stellantis però potrebbe sempre sorprenderci. A proposito di render e di SUV, guardate come potrebbe essere il nuovo Alfa Romeo Tonale.