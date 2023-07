Fiat Coupé, torna la mitica due posti torinese? C'è chi la immagina così

La Fiat Coupé è stata una delle grandi auto dell'azienda torinese negli anni '90. Prodotta a partire dal 1994 fino al 2000, per sei anni la due posti italiana riuscì a conquistare una fetta importante del mercato, facendo breccia nel cuore dei nostri connazionali.

Sono quindi più di 20 anni che Fiat ha messo in archivio la Coupé, lasciandosi alle spalle 70mila esemplari venduti, compresa la versione 20V, quella che montava un motore quattro valvole sovralimentato in grado di erogare ben 220 cavalli, e propulsore più potente mai costruito dalla fabbrica di automobili di Torino.



Nel 2022 un designer ha provato a immaginare una nuova Fiat Coupé e oggi abbiamo scovato un'altra versione molto interessante. Per correttezza di informazione va detta che non è recentissima, ma non avendola mai pubblicata abbiamo pensato di condividerla con voi, per conoscere il vostro parere.

A dare vita alla nuova Fiat Coupé è stato il designer italiano Gaspare Conticelli, che ha immaginato la nuova generazione della due posti italiana con una linea decisamente muscolosa, quasi in stile Mustang.

Evidente il richiamo alla matita di Chris Bangle, l'autore della Coupé, ma non mancano dettagli inediti come ad esempio i far LED posizionati sia all'anteriore quanto al posteriore, ma anche un frontale e una coda decisamente più aggressivi. Belli anche i cerchi in lega di dimensioni generose, mentre il profilo appare senza troppi fronzoli con dei passaruota voluminosi di modo da ospitare pneumatici ribassati e allargati.

Purtroppo gli interni della nuova Fiat Coupé non sono stati disegnati e non si hanno specifiche nemmeno sul motore, di conseguenza si potrebbe ipotizzare un Abarth quattro cilindri da 1,4 litri, al momento montato sulla 124 Spider, magari con un'iniezione ulteriore di potenza.



E chissà che non si pensi anche ad un propulsore full electric, che magari potrebbe far storcere il naso ai più puristi, ma che alla luce del ban dell'Ue di benzina e diesel dal 2035 potrebbe essere quanto mai attuale.