Fiat, i concessionari non si toccano: 'Se compri un'auto da 30k vuoi toccarla con mano'

I concessionari di auto stanno sparendo dalle nostre città, ma Fiat non intende eliminare gli showroom per passare alla vendita totalmente online. Lo ha spiegato chiaramente Gaetano Thorel, boss di Fiat Europe, parlando nelle scorse ore con i colleghi di Autocar.

“I nostri concessionari sono il nostro motore", le parole del manager dell'azienda torinese: “Sono il volto del marchio. Sono fondamentali. Quando vai fuori dall'Italia, in Germania, in Francia, persino nel Regno Unito, la nostra rete di rivenditori rappresenta il nostro volto nel mercato. Il concessionario è il nostro ambasciatore”.

Molte case automobilistiche hanno detto addio ai concessionari, come ad esempio Volvo che vende auto elettriche sono online, ma Fiat non è intenzionata a perseguire quella strada: “Vendere online è importante – ha spiegato ancora Thorel - sta crescendo. Ma quando pensi di comprare un'auto per 30.000-40.000 euro, vuoi toccarla e andare da qualche parte dove puoi toccarla. E per me, i nostri showroom sono i luoghi in cui toccarla”.

Dello stesso parere è Honda, con il product boss della divisione britannica, Andrew Winfield, che sempre ad Autocar ha commentato: "Abbiamo un seguito molto fedele. La maggior parte dei nostri clienti ha acquistato cinque o sei Honda in passato. Sono felici di parlare con il loro rivenditore perché li conoscono da molti anni. Conoscono il rivenditore per nome”.

Fra le aziende che stanno invece spingendo sull'online troviamo Mercedes-Benz, che sottolinea come la vendita via web permette di eliminare la contrattazione e ciò significa "maggiori profitti da minori vendite", come afferma il CEO di Mercedes-Benz UK, Gary Savage.

Ma per Olivier Francois, CEO di Fiat, “la gente ama i concessionari", e il marchio li "sfrutterà" specialmente in Italia, dove "abbiamo più concessionarie che chiese".

Stephan Winkelmann, numero uno di Lamborghini, gli fa eco: "I concessionari sono gli ambasciatori del marchio. La vendita di auto è ancora l'attività principale, serve per intrattenere e far sentire gli acquirenti parte del club. Questi fanno la differenza. C'è un'enorme concorrenza con i marchi di lusso, non solo sulle auto. C'è un'enorme tendenza a offrire cose che il denaro non può comprare. Dobbiamo creare confusione".