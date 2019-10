Fiat Chrysler registra ottime vendite durante il Q3, superando le aspettative

Il Gruppo FCA ha da poco resi noti i dettagli dei risultati finanziari ottenuti durante il terzo trimestre di quest'anno, risollevati dalla eccellente redditività del mercato nordamericano.

La forte ripresa in uno dei mercati mondiali più importanti ha portato Fiat Chrysler ad aggiustare le previsioni per l'anno fiscale 2019, riguardanti gli utili al netto di interessi e tasse, ad oltre 6,7 miliardi di euro. Inoltre ci si aspettano ulteriori miglioramenti nelle performance per l'anno 2020.

Nel frattempo altre ottime notizie arrivano dalla fusione con PSA, perché ormai è tutto fatto. I due gruppi diventeranno uno soltanto, andando a creare il quarto colosso mondiale nel campo dei produttori di veicoli. L'accordo prevede una divisione della società al 50% tra FCA e PSA. La prima andrà a guadagnarci tecnologie per le auto ibride ed elettriche, una decina di miliardi di dollari cash, e le piattaforme Peugeot per le auto di piccola taglia. Il Gruppo Peugeot dal suo canto potrà ottenere una massiccia diffusione nel mercato nordamericano e l'accesso a brand con ampi profitti come Jeep e Ram. Se si prendono in considerazione le vendite dell'ultimo anno, la società emergente potrà vantare 9 milioni di veicoli venduti per anno fiscale.

Chissà se in questo modo si potrebbe trovare una nuova soluzione per il prosieguo di Fiat nella produzione della sportiva 124, la quale attualmente rischia in modo consistente una cessazione del progetto a causa delle vendite non soddisfacenti.