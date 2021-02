Fiat Chrysler offre un interessante incentivo ai dipendenti Gamestop

Per i dipendenti Gamestop i quali abbiano perso il treno inerente l'incredibile esplosione delle quotazioni in borsa, il Gruppo FCA ha pensato a degli interessanti incentivi sull'acquisto di vetture proprietarie. A riportare la notizia è Cars Direct.

Questo vantaggio consiste in uno sconto dell'1 percento rispetto al prezzo finale in concessionaria. Certo, siamo davanti ad una cifra quasi irrisoria rispetto al costo di un'autovettura (300 euro su 30.000 euro), ma in effetti si tratta di una semplificazione delle procedure e di un aggiramento delle varie contrattazioni in negozio circa gli optional, le polizze assicurative, la rateizzazione e quant'altro.

L'offerta è purtroppo disponibile soltanto sul suolo statunitense, e oltretutto accessibile esclusivamente attraverso l'Affiliate Rewards Program di FCA, il quale consiste in un trattamento di favore per i fornitori e i partner commerciali.

Cars Direct fa notare che i documenti inerenti Gamestop estendano quest'offerta anche ai suoi dipendenti, anche se in realtà il contesto potrebbe concernere soltanto i dipendenti della sede principale situata in Texas. A ogni modo l'incentivo si estende a parecchi marchi e modelli della gamma FCA, fatta eccezione per Jeep Wrangler 4xe 2021 e Ram 1500 TRX.

In attesa di avere maggiori informazioni nel merito vi informiamo sul futuro del Gruppo FCA: oramai la fusione coi francesi di PSA è completa, per cui il colosso denominato Stellantis accoglierà sotto la propria ala ogni casa automobilistica di entrambi i Gruppi. La prima importante mossa del quarto produttore di veicoli al mondo concernerà l'elettrificazione estensiva dei modelli proprietari: si parla di 10 nuovi modelli elettrificati entro la fine del 2021.