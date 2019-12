Fiat Chrysler ha in mente di velocizzare lo sviluppo delle sue vetture, in arrivo tante EV

A quanto pare il Gruppo FCA starebbe programmando uno sviluppo più rapido per le sue automobili, in modo tale da favorire una sostituzione dei vecchi modelli a ritmo maggiore tenendo alta l'attenzione e l'appeal verso i brand proprietari.

Questo potrebbe essere uno degli effetti della fusione col Gruppo PSA e di una eventuale ristrutturazione societaria, mirata a rivaleggiare con le migliori case automobilistiche, anche nel campo dell'elettrificazione.

La compagnia ha infatti affermato di aver già investito circa 8 miliardi di euro per un piano quinquennale pensato per il lancio di 30 nuovi modelli elettrificati a livello globale, comprese versioni plug-in hybrid di Jeep Compass, Renegade e Wrangler al fianco di una Fiat completamente elettrica e un veicolo commerciale. Maserati farà fortemente parte del piano, e ha visto 1,5 miliardi di euro spesi per l'ammodernamento delle fabbriche sul suolo italiano, per il miglioramento delle tecnologie di batterie e powertrain e infine per lo sviluppo della guida autonoma di Livello 3. Queste le parole di Mike Manley, CEO del Gruppo (il cui futuro è in dubbio):"L'industria non ha mai esperito un cambiamento tecnologico ai ritmi che vediamo oggi. Stiamo liberando quindi l'energia creativa dei nostri ingegneri ed tecnici più esperti per accontentare i clienti e gli azionisti a livello globale."

Da questo punto di vista l'aiuto tecnologico di PSA potrebbe risultare importantissimo, infatti il gruppo francese fornirà due piattaforme recenti sulle quali costruire un interessante portfolio di veicoli elettrici di varie dimensioni, sperando che le sportive come la Alfa Romeo 4C possano ricevere così degni eredi visti i recenti rumor.