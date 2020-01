Fiat Chrysler costruirà le sue EV in Cina, se ne occuperà Foxconn

Il Gruppo FCA ha confermato le discussioni che la vedevano in accordo con Hon Hai Precision Industry Co, un ramo di Foxconn Technology Group, per costruire auto elettriche in Cina.

Documenti consegnati alle autorità dalla stessa Foxconn (famosa compagnia produttrice degli iPhone di Apple) hanno rivelato che le due società hanno in mente una joint venture con un equo bilanciamento degli sforzi, a costituire un perfetto 50/50.

Tramite una dichiarazione ufficiale FCA ha fatto sapere che nel caso in cui le trattative andassero a buon fine, la joint venture verrà siglata entro pochi mesi:"FCA ha confermato oggi le trattative con Hon Hai Precision Ind. Co., Ltd. (Foxconn) riguardo la potenziale creazione di una equa joint venture, per sviluppare e produrre in Cina una nuova generazione di veicoli elettrici a batteria ed entrare nel business dell'IoV (Internet of Veichles).

Le due parti progrediscono verso il raggiungimento di una firma per un accordo preliminare il quale guiderà le future discussioni, mirate al raggiungimento degli accordi finali e vincolanti nel corso dei prossimi mesi."

Il presidente di Foxconn, Young Liu, ha parlato a Bloomberg dell'attuale situazione:"Hon Hai sarà responsabile del design, dei componenti e della gestione della catena di distribuzione", dichiarazioni interessanti, ma che evitano di fornire informazioni più specifiche. Sempre secondo Liu, Hon Hai ed FCA si stanno concentrando sulla Cina per l'enorme la vastità del mercato del Paese asiatico. Fiat Chrysler è in particolar modo interessata a incrementare le vendite in Cina, dove è riuscita a raggiungere a malapena l'1% del market share locale, inseguendo con grande fatica General Motors (13,8%) e Ford (2,3%).

I piani del Gruppo italo-americano sono sicuramente mirati allo sviluppo di tante nuove EV, come ipotizzato alcune settimane fa. Restando in tema FCA vi rimandiamo alle ultime supposizioni riguardo la misteriosa Maserati camuffata rivelata di recente.