Fiat chiude lo stabilimento polacco di Bielsko dove si producono i mitici 1.3 Multijet

Chiude la fabbrica FCA Powertrain Fiat presente in Polonia, in quel di Bielsko-Biala, storico stabilimento. Tutta colpa, come specifica la stampa locale, delle nuove norme Ue sulle emissioni, nonché del calo degli ordini.

Secondo le informazioni fornite dai sindacati, all'interno dello stabilimento ci lavorano 486 operai metalmeccanici che ovviamente perderanno il lavoro, così come da decisione emessa due giorni fa, 3 gennaio 2024.

L'impianto, comunque, non smetterà di funzionare immediatamente visto che la produzione proseguirà ancora per tutto il 2024, ed in particolare i motori a benzina fino alla fine di marzo e quelli diesel fino a maggio.

Dopo la vendita della fabbrica Maserati di Grugliasco un altro vecchio pezzo di Fiat viene quindi messo in vendita. "Tutti ce lo aspettavamo", le parole di Wanda Stróżyk, presidente dell'organizzazione sindacale interimpresa di NSZZ "Solidarność" FCA Polonia (ex Fiat Auto Polonia, attualmente Fiat Chrysler Automobiles Polonia) parlando ai microfoni di Dziennik Zachodni.

Due anni fa, all'inizio del 2022, nello stabilimento di Bielsko lavoravano 800 persone, quindi il licenziamento di 300 dipendenti nel 2023: “Alla fine dello scorso anno abbiamo chiesto informazioni definitive sull’azienda, perché tutti i dipendenti vivevano nell’incertezza e non sapevano se ci sarebbe stato lavoro oppure no. Ora i dipendenti sanno dove si trovano. Devono accettarlo", aggiunge Wanda Stróżyk.

Quale futuro si prospetta quindi per gli operai? Presto inizieranno i colloqui sulle condizioni alle quali i dipendenti lasceranno la fabbrica e non è da escludere una buonuscita cospicua. Del resto agli impiegati di Mirafiori Stellantis ha offerto 126mila euro per lasciare il posto, di conseguenza è possibile un trattamento per certi versi simile anche in Polonia.

E' probabile che alcuni operai vengano traslati negli stabilimenti vicini di Stellantis come quello di Tychy, dove si producono fra le altre Fiat 600e e Jeep Avenger e dove verrà realizzata la nuova Alfa Romeo Milano, o a Skoczów. A Bielsko vengono invece prodotti i mitici motori 1.3 Multijet nonché i Firefly europei.