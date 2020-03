Fiat Centoventi: la nuova EV sarà molto più economica della 500e

La recentissima Fiat 500e non sarà la sola a basarsi sulla nuova piattaforma appena lanciata. Fiat infatti ha intenzione di iniziare la produzione della Centoventi, rivelata a Ginevra lo scorso anno, il più presto possibile.

Il sito automobilistico inglese AutoExpress ha infatti parlato direttamente con Oliver Francois,Presidente di Fiat Brand Global, e riporta:"Lo scorso anno a Ginevra abbiamo mostrato la nostra auto elettrica, la nostra piccola auto cittadina, e ci stiamo ancora lavorando in quanto non si tratta di una semplice meteora. E' un approccio differente al full electric. Credo che avremo un futuro roseo nell'approccio completamente elettrico alle auto da città, tramite la 500e e anche attraverso questa più minimale ed economica Centoventi, che si ispira molto alla Panda. Quando si investe su una nuova piattaforma, la quale ha una nuova architettura EV, non lo si fa per una sola macchina, e la vedrete usata anche per altre. Trarremo il più possibile dal nostro investimento."

Probabilmente la cosa più importante a trapelare da questo comunicato è l'economicità del progetto al consumatore. La Centoventi costerà molto meno della nuova Fiat 500e, che in Italia richiede 37.900 euro per la First Edition. Oltretutto garantirà maggiori spazi, sia nell'abitacolo che per quanto concerne il bagagliaio. Ovviamente sarà meno stilosa della 500e, ma punta a un pubblico totalmente differente.

A quanto pare l'estetica resterà in gran parte fedele al concept mostrato lo scorso anno, ma il portellone si aprirà in modo più tradizionale. Gli interni sono stati progettati tenendo in mente il minimalismo, ma non mancheranno le comodità, applicabili anche dopo l'acquisto grazie ad un sistema a moduli.