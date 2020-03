La Fiat Centoventi si farà: la Panda avrà un'erede 100% elettrica

Negli ultimi giorni i riflettori sono stati tutti per la Nuova Fiat 500e elettrica, non dimentichiamo però che in casa Fiat esiste un'altra EV: parliamo della Fiat Centoventi, che presto potrebbe diventare una realtà ed essere venduta nei concessionari.

Ispirata direttamente alla Panda e disegnata per celebrare i 120 anni di Fiat, la Centoventi ha catturato l'attenzione al Salone di Ginevra 2019, esattamente un anno fa. Ancor prima della 500e, ha rappresentato per Fiat la nuova frontiera elettrica, anche se molti erano sicuri che non avrebbe mai ottenuto una produzione seriale. Oggi invece Olivier Francois, Presidente di Fiat Global, ha confermato che l'azienda sta lavorando per trasformare il prototipo in una realtà.

"Lo scorso anno a Ginevra abbiamo presentato la nostra Fiat Centoventi, vettura pensata per l'utilizzo urbano. Quel progetto è ancora vivo, stiamo ancora lavorando sull'auto, non è stata solo una prova passeggera". Dunque anche la Panda potrebbe avere la sua erede totalmente elettrica, magari meno costosa della 500e e rivolta a un pubblico maggiore - o almeno questa è la speranza, visti i 37.900 euro della 500e "La Prima".

Francois ha poi aggiunto: "Quando lavori a una nuova piattaforma, intendo totalmente nuova (come quella usata per la 500e, ndr), non lo fai per una vettura sola, è chiaro che attorno le devi creare altri modelli." Dobbiamo dunque aspettarci nuove vetture con la medesima tecnologia della 500e, l'era elettrica in casa Fiat può iniziare.