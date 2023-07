Fiat cavalca l'hype Barbie: 'Ve la ricordate questa 500 a lei dedicata?'

Il film di Barbie sta registrando numeri da record in tutto il mondo, Italia compresa. Forse un po' a sorpresa la pellicola con protagonista Margot Robbie, Ryan Gosling e una Chevrolet Corvette C1 Rosa che non è chiaro se sia fake o reale, ha conquistato il pubblico, registrando spesso e volentieri il sold out.

E così che, sfruttando l'hype del momento, Fiat ha deciso di rispolverare un suo vecchio modello dedicato proprio alla biondissima bambola di Mattel, leggasi la Fiat 500 Pink Barbie. Si tratta della versione della city-car torinese costruita nel 2009 in serie limitata per il 50esimo compleanno di Barbie.

Venne ovviamente realizzata in rosa brillante e al progetto collaborarono il centro stile di Fiat e la Mattel. Non mancano dettagli unici, a cominciare dall'antenna, così come le modanature della cintura e le ruote che sono state tutte decorate con degli strass luccicanti.

Anche gli interni sono stati modificati in stile Barbie, a cominciare dal cruscotto, dove troviamo un pannello rosa in tinta con la carrozzeria, nonché varie finiture con strass e cristalli. Il rosa luccicante lo ritroviamo anche sui sedili, mentre nel vano portaoggetti vi si trova un lucidalabbra e uno specchio rigorosamente illuminato di modo da potersi sistemare anche in situazioni di scarsa luce.

Rivista anche la piccola leva del cambio, il cui pomello è stato colorato in rosa con una sagoma di Barbie con l'iconica coda di cavallo. A completare il tutto, un tappetino a pelo lungo decisamente kitsch, che magari potrebbe far storcere il naso a qualcuno ma che si inserisce perfettamente nell'insieme.

“Sapevate che in Heritage Hub è custodita una show-car dedicata a Barbie? - è il post pubblicato da FCA Heritage sulla sua pagina Facebook ufficiale - questa particolarissima Fiat 500 nasce dalla collaborazione tra il Centro Stile Fiat e la Mattel nel 2009, in occasione del cinquantesimo compleanno della mitica fashion doll”.

Quindi FCA Heritage prosegue: “La lucentezza degli esterni di certo non passa inosservata: vernici laccate e profonde, simili allo smalto. All’interno, risalta la morbidezza dei tessuti applicati sui sedili: alcantara laminata argento con riflessi che brillano fino al padiglione. I tappetini sono impreziositi da fili di seta naturale e viscosa lucida mentre nei vani portaoggetti si possono trovare lucidalabbra dai colori brillanti che si possono applicare specchiandosi in una cornice di led. Come gioielli incastonati, alcuni dettagli diventano cristalli che spiccano sulle mostrine interne, sulle coppe ruota, sul raschiavetro esterno, sull’antenna, fino a delineare l’inconfondibile silhouette della bambola sui montanti”.

Assieme alla Fiat 500 Pink Rosa venne lanciato anche un modellino in scala della stessa city car, acquistabile ancora oggi sul sito di Mattel. Non sappiamo quanti modelli di 500 Barbie abbia venduto Fiat, in ogni caso si tratta di una vettura che vale la pena vedere almeno una volta, così come deve essere vista da vicino la nuova 500e di Castagna: l'elettrica è stata rivista in stile nautico.