Fiat si butta sui taxi volanti: c'è una collaborazione con Archer

Archer Aviation è una delle oramai numerosissime startup le quali stanno cercando di costituire una futuristica mobilità aerea, e va ad affiancarne altre come Volocopter, Lilium e la divisione Hyundai di recente fondazione.

Adesso abbiamo appena scoperto che la società è spalleggiata addirittura dal Gruppo FCA, il quale ha messo in piedi una interessante partnership atta a sviluppare e lanciare sul mercato un velivolo eVTOL capace di spostarsi a circa 250 km/h su distanze di quasi 100 chilometri. Nel pentolone degli ingredienti "FCA metterà la sua catena di rifornitori per tenere bassi i costi, l'avanzamento nel campo del modellamento e nella creazione di materiali compositi avanzati e l'esperienza in ingegnerizzazione e design." Queste parole le ha pronunciate un portavoce di Archer, che mira a rivelare il suo progetto entro il 2021 e a produrlo entro la fine del 2023.

Per il momento Archer Aviation non ha voluto sbottonarsi circa caratteristiche tecniche tecnologie e funzionamento, ma in fondo alla pagina potrete ammirare un'immagine iniziale del taxi volante. Esso assume una forma snella ed elegante, e presumibilmente utilizza dei motori a rotazione montati sulle ali, a differenza del velivolo Lilium che preferisce propulsori ad elica nascosti nelle ali. Volocopter e Hyundai infine virano verso un design a drone con eliche disposte in orizzontale (ecco un interessante video al riguardo) .

Archer ha di recente affermato che il team è assolutamente concentrato sulla parte del design atta al comfort del consumatore, in quanto quest'ultimo dovrà viaggiare in totale sicurezza e senza venire assordato dal rumore dei motori.

In attesa di ricevere ulteriori dettagli nel merito e avviandoci a concludere non possiamo non citare l'avveniristica soluzione di Porsche. La casa automobilistica tedesca ha attivato una collaborazione con Boeing per portare alla luce un aereo elettrico a decollo verticale dalle linee degne dei più grandi veicoli di Batman.