Fiat Argo e Cronos bocciate con zero stelle nel crash test Latin NCAP

Pochi mesi fa vi abbiamo spiegato come i risultati nel crash test di un determinato modello di auto possano essere piuttosto differenti in base al mercato di appartenenza del veicolo, e in genere abbiamo notato una sicurezza più scandente nei mezzi destinati al mercato sudamericano: a quanto pare anche i modelli Fiat non soddisfano i requisiti.

I modelli in questione sono l’Argo e il Cronos, rispettivamente una compatta su base Punto e una berlina che ricorda la Tipo. Entrambe le vetture non arrivano in Europa, ma sono destinate esclusivamente al mercato sudamericano, e per questo vengono messe sotto torchio dal Latin NCAP (in Europa è compito dell’Euro NCAP).

Esattamente come avviene nelle prove europee, le vetture sono sottoposte a test d’impatto frontale e laterale, ma vengono valutati anche il colpo di frusta, la protezione dei pedoni e la dotazione di sistemi di sicurezza. Rispetto al nostro mercato, le valutazioni sono spesso inferiori perché questi veicoli sono destinati ad un mercato generalmente povero, motivo per cui i costruttori tendono a ridurre la dotazione di bordo e la qualità costruttiva per limitare i costi di produzione.

Ciò nonostante i modelli Fiat non sono riusciti a soddisfare i requisiti del test e ottenere quindi un giudizio generale almeno sufficiente. L’impatto frontale è l’unica voce superiore alle altre, ma rimane comunque di basso livello. Secondo il Latin NCAP entrambi i modelli mostrano una struttura instabile sia negli urti frontali e scarse performance di sicurezza negli urti laterali e nalla gestione del colpo di frusta.

La protezione dei pedoni è altrettanto scarsa, soprattutto per la completa mancanza di sistemi di sicurezza attiva alla guida come la frenata automatica d’emergenza. In questo frangente, Argo e Cronos hanno registrato il punteggio più basso mai registrato dal Latin NCAP, che ha iniziato a monitorare la sicurezza dei pedoni a partire dal 2020.

Nel 2017 entrambi i modelli raggiunsero una valutazione per gli occupanti di tre stelle, ma come vi avevamo spiegato, col passare degli anni anche le valutazioni dei crash test si inaspriscono e le case devono fare in modo di alzare l’asticella per garantire un livello di sicurezza accettabile.

Dato lo scarso risultato, Stephan Brodzak, presidente del Latin NCAP ha affermato: “Se non fosse stato testate avessimo testate, non avremmo conosciuto la bassa sicurezza che Fiat Argo/Cronos offre non solo ai suoi clienti, ma a tutte le persone che convivono per le strade con questo tipo di veicolo. Fiat aggiunge un'altra vettura a bassa sicurezza alla lista delle vetture che non tutelano adeguatamente gli utenti della strada. Chiediamo a Fiat di orientarsi verso auto più sicure”.

Parlando di eccellenze, invece, di recente Ford Mustang Mach-E e Hyundai Ioniq 5 sono state premiate con il massimo dei voti nei crash test Euro NCAP.