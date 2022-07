Fiat anticipa le linee del Fastback, un SUV Coupé a quattro porte destinato al Brasile

E se anche Fiat si buttasse a capofitto nel segmento dei SUV-Coupé? Ebbene, questo misterioso modello presentato dalla casa italiano è proprio un’esponente di questa categoria, peccato che non sia destinato al mercato italiano, dove invece troverebbe terreno fertile. Il SUV sportivo Fiat arriverà invece in Brasile.

Si tratta infatti di un modello disegnato dal centro stile Fiat Sud America che mette in mostra delle forme niente male e soprattutto appetibili anche nel mercato europeo, quindi chissà che, più avanti, non possa fare il suo debutto anche nel vecchio continente. Dall’immagine che è stata pubblicata non possiamo scorgere tutti i dettagli dell’auto, ma la silhouette riprende chiaramente il design del Fiat Fastback prototipo presentato nel 2018 e mette in mostra una linea filante e slanciata che strizza l’occhio a modelli di alta caratura, come Lamborghini Urus o BMW X6, ed integra ottimamente le quattro porte.

Il Fiat Fastback nascerà sulla stessa piattaforma della Fiat Pulse, l'altro crossover disponibile soltanto in Brasile, con cui condividerà anche le motorizzazioni: il nuovo SUV sportivo verrà mosso dal motore turbo da 1.0 litro con 130 CV oppure dall’altro turbo da 1.7 litri con 175 CV, e per entrambi ci sarà la trasmissione automatica a doppia frizione oppure la CVT.

In termini di dimensioni, il Fiat Fastback si collocherà nel mezzo dell’attuale gamma destinata al mercato sud americano, e misura 4,40 metri in lunghezza e 1,7 metri in larghezza, dimensioni simili a quelle proposte da Ford col Bronco Sport, mentre all’interno la tecnologia non mancherà, con tanto di supporto ad Apple CarPlay e Android Auto.