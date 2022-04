Fiat annuncia il nuovo Ulysse: fino a 9 posti anche 100% elettrico

In casa Peugeot tutti i veicoli commerciali saranno elettrici dal 2022. Per Fiat invece Stellantis ha piani leggermente diversi, almeno per ora: i nuovi Scudo e Ulysse saranno sia termici che a batteria.

Il nuovo Scudo di Fiat Professional e il nuovo Ulysse di Fiat saranno prodotti nello storico stabilimento Stellantis di Hordain, in Francia, con alla base la piattaforma EMP2. In questo modo Fiat prova a consolidare la sua leadership in campo professionale, offrendo fino a tre lunghezze per i suoi nuovi prodotti: Furgone, Combi e Cabinato con pianale.

La versione Multipurpose avrà inoltre combinazioni da 6 a 9 posti, pensata per famiglie numerose e per il mondo business. Come anticipato sopra, i nuovi Scudo e Ulysse avranno motori endotermici e versioni 100% elettriche, una varietà possibile proprio grazie alla piattaforma EMP2.

Purtroppo Stellantis non ha diffuso altri dettagli tecnici, siamo curiosi di conoscere soprattutto le versioni alimentate a batteria, del resto si va verso un mondo sempre più elettrico (entro il 2030 Stellantis vuole che i veicoli a basse emissioni siano oltre il 70% del totale in Europa). Inoltre i veicoli commerciali elettrici sono compresi negli incentivi auto del 2022 (ufficiali i nuovi incentivi auto 2022), 2023 e 2024, e in gamma abbiamo anche il nuovo E-Ducato di Fiat ora ufficiale.