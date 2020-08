Dalla Fiat Uno all'Alfa Romeo 33: in vendita classici italiani ritrovati

Alcuni mesi fa vi abbiamo parlato dei ragazzi di Kaskote Calcos i quali, da rivenditori e grandi appassionati di auto, vanno spesso a caccia di vettura iconiche del passato da sistemare e poi vendere ai clienti.

Verso la fine di marzo scovarono una concessionaria chiusa da decenni ad Avellaneda, in Argentina, e al suo interno furono dimenticate Fiat Uno, Tipo Tempra e Ducato, una Alfa Romeo 33 Station Wagon e una Peugeot 405.

Di recente, uno dopo l'altro, quasi ogni esemplare tra quelli appena citati è stato messo a nuovo e venduto al miglior offerente tramite un'operazione la quale non possiamo far altro che lodare, soprattutto per la conservazione di vetture che hanno fatto la storia dell'automobilismo italiano. Nel caso foste interessati a dare un'occhiata ai veicoli in questione, non dovete far altro che recarvi in fondo a questa pagina, dove abbiamo riportato alcuni post Instagram di kaskotecalcos.

In chiusura invece, giusto per restare in tema, vi rimandiamo alla recente inerente una Fiat Uno del 1996, giunta fino al 2020 con appena 900 chilometri percorsi complessivamente. Lo stato della piccola berlina è ottimo, e il prezzo non è affatto proibitivo. Non possiamo poi non citare la rarissima Cizeta V16T appartenuta al Sultano del Brunei e appena finita in vendita a Miami.