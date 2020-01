Ecco la Fiat Airflow Vision concept, verrà mostrata al CES 2020

Il Gruppo FCA ha già annunciato la sua lineup per il CES 2020, e tra le vetture che saranno esibite allo show figura un nuovo ed interessante concept: la Airflow Vision.

Molto probabilmente non sarà venduta col brand Chrysler, ma ricicla il nome di un veicolo della compagnia, il quale fu prodotto tra il 1934 e il 1937. Per Fiat Chrysler la Airflow Vision è un "concept dal design scultorio, il quale immagina la prossima generazione di trasporti premium e di esperienza utente, considerando il come guidatori e passeggeri interagiranno con le tecnologie avanzate."

Il prodotto è stato ideato per clienti con "stile di vita frenetico e un desidero innato per un'esperienza di viaggio di prima classe." Insomma il pacchetto proposto sarà bello ricco e sofisticato, e dal mood sereno e rilassato. Gli interni si occuperanno proprio di questo, e le forme sono state tracciate per offrire "un'esperienza accattivante tramite l'uso di grafica multistrato e con forti contrasti, oltre ai ragionati dettagli in grado di provvedere a un aspetto pulito e sofisticato."

All'interno dell'abitacolo troviamo parecchi display: due al centro del cruscotto, uno dietro al volante, un altro davanti al passeggero e altri due di fronte ai passeggeri posteriori. Le informazioni sullo schermo potranno esser passate agli altri abitanti della vettura tramite un semplice swipe, che consentirà a tutti di partecipare.

Per quanto concerne lo spazio è senz'altro vero che le persone al bordo potranno essere al massimo quattro, ma l'abitabilità è sicuramente più che sufficiente:"spazio per le gambe massimale, idem per le spalle e per gli oggetti personali di ogni passeggero." Tra le altre cose spiccano i materiali premium e la tecnologia, infatti l'utilizzo di pelle d'alta qualità e la presenza di luci ambientali responsive contribuiscono a rendere ancor più piacevole la vita a bordo.

Per giudicare l'estetica della vettura vi lasciamo una galleria in calce, ma nel frattempo il Gruppo FCA ha in mente di velocizzare lo sviluppo delle sue auto, e tante elettriche arriveranno a breve. Tra le prime a vedere il mercato sarà la Fiat 500e 100% elettrica: eccone alcune foto scattate dai ragazzi di Motor1.com.