Fiat dice addio alla Uno con la versione Ciao, un'edizione limitatissima da 13.000 euro

La Fiat Uno è un’auto storica per la casa torinese, al pari della Panda, ma dal 1994 è scomparsa dal mercato italiano. L’auto però ha continuato a vivere sotto forma di vettura economica per i paesi sudamericani grazie alle fabbriche Fiat site in Brasile. Dopo 37 anni la Uno va definitivamente in pensione e Fiat la celebra con un’edizione speciale.

Si chiama Uno Ciao e sarà un modello in tiratura limitata di soli 250 esemplari e destinati al solo mercato brasiliano. Sarà disponibile soltanto nella colorazione Silverston Gray assieme ai cerchi in lega da 14 pollici in finitura scura. Le maniglie porta sono in tinta carrozzeria mentre gli specchietti retrovisori hanno una finitura nera. I pannelli porta sono anch’essi in tinta ma sfoggiano adesivi con riportato il nome del modello assieme alla bandiera italiana e alla scritta “La storia di una leggenda”.

Inoltre la casa sostiene che l’auto è dotata di spoiler posteriore e tetto in tinta nera, ma le immagini rilasciate sono prive di tali accessori. In ogni caso l’effetto “blackout” continua negli interni, dove la tinta nera la fa da padrona, assieme ad altri dettagli in grigio. Sul cruscotto, lato passeggero, c’è anche una targhetta con riportato il numero dell’esemplare, un dettaglio che farà contenti i collezionisti.

Come spesso accade per le vetture destinate ai mercati sudamericani, la dotazione di bordo è semplice e ben più scarna rispetto ai veicoli nostrani (abbiamo visto che i crash test del Latin NCAP hanno bocciato le Fiat Argo e Cronos destinate ai paesi sudamericani), ma c’è comunque il doppio airbag, l’aria condizionata, il servosterzo, braccioli, vetri elettrici e anche un piccolo display sulla console centrale. Ci sono anche gli attacchi Isofix per i seggiolini, mentre i controlli elettronici sono ridotti al minimo, con la sola presenza dell’ABS con EBD.

Il motore rimane lo stesso che viene montato solitamente sulla Uno, parliamo quindi del 4 cilindri 1.0 litri Firefly Evo, che eroga 72 CV e 93 Nm di coppia sulle ruote anteriori attraverso una trasmissione con cambio manuale a 5 marce.

Il direttore Fiat Sud America, Herlander Zola, ha affermato che la Uno è stato il veicolo più venduto in questa regione, e dal 1984 Fiat ha prodotto un totale di 4.379.356 esemplari della vettura. La Fiat Uno Ciao è quindi il canto del cigno del modello, che verrà prodotta in sole 250 unità, con un prezzo di 84990 Real brasiliani, poco più di 13.000 euro al cambio attuale.

E prima di salutarci, restando in tema di Fiat leggendarie, non perdetevi "il Pandino" da rally messo a punto dal team M-Sport, lo stesso che schiera le Ford nel mondiale WRC.