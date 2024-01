Fiat Abarth 600e, arrivano le prime foto spia del prossimo Scorpione

La futura Abarth 600e, che vi abbiamo già anticipato qualche settimana fa, è stata catturata in nuove foto spia durante la ricarica notturna insieme a un prototipo FIAT 600. Il design sportivo del B-SUV elettrico emerge chiaramente, con dettagli distintivi come la griglia del paraurti con strisce ad angolo di 45° e uno spoiler sottile

La sezione posteriore presenta un paraurti più pronunciato e un diffusore aerodinamico; questi ultimi elementi erano assenti nei precedenti teaser. Lo spoiler sul tetto si differenzia molto infatti dalla configurazione inizialmente ipotizzata. Internamente, l'unità di prova mostra sedili più convenzionali rispetto ai prototipi visto fino ad ora. La Abarth 600e sarà spinta da un motore elettrico da oltre 200 CV, promettendo grandi prestazioni e ottimi controlli di guida. Dettagli sulla capacità della batteria non sono ancora noti, ma si presume saranno simili al modello base.

In conclusione offrendo l'autonomia stimata della prossima 600 Abarth sarà compresa verosimilmente tra i tra 350 e 400 chilometri. La presentazione ufficiale del modello è imminente e non vediamo l'ora di scoprire insieme a voi cosa ci aspetterà da parte dei ragazzi dello scorpione. Di Abarth non ci sono solo i classici modelli come 500, 600 e (un tempo) Punto e Barchetta. In Brasile verrà prodotta una fastback proprio a marchio Abarth, e che sembra più essere una versione modificata della Fiat Tipo. Purtroppo (o per fortuna) non vedremo mai questo veicolo sulle nostre strade.