Fiat Abarth 595, arriva il body kit di Liberty Walk ed è decisamente 'monstre': il video

Cosa c'è di più cattivo di una Fiat Abarth 595? Ovviamente una stessa Fiat ma passata sotto le abili mani di quei “pazzi” di Liberty Walk. I ragazzacci giapponesi, famosi in tutto il mondo per le loro incredibili realizzazioni, hanno deciso di modificare in maniera a dir poco vistosa la piccola torinese e il risultato lo trovate su questa pagina.

Come da tradizione Liberty Walk ha rilasciato un video realizzato in computer grafica del nuovo modello, visto che il prodotto finale verrà svelato solo in occasione del Salone di Tokyo che si terrà fra il 12 e il 14 gennaio prossimi.

L'anno scorso fu la volta della Ferrari F40 Liberty Walk a rubare la scena, mentre quest'anno toccherà appunto ad una “pimpatissima” Fiat Abarth 595 con un kit widebody che la rende decisamente piazzata a terra, visto che, così a spanne, la nuova 500 dovrebbe essere larga almeno 15/20 centimetri in più rispetto al modello standard.

Vedendola così sembrerebbe uscire direttamente da un videogioco di Need for Speed o qualcosa del genere e siamo certi che la versione “fisica” sarà ancora più impressionante. Costo di cotanto gioiello, ben 15mila dollari, non proprio bruscolini, tenendo conto che solo il kit costa più o meno la metà del prezzo dell'auto stessa.

In ogni caso il pacchetto completo comprende dei paraurti anteriori e posteriori con tanto di feritoie verticali per raffreddare i freni a disco, quindi dei passaruota esagerati che si raccordano fra di loro con delle super minigonne, uno spoiler posteriore in stile “ala di Formula 1”, oltre a dei cerchi in lega di colore scuro con gomme ultraribassate e allargate. Nel kit è compreso anche un nuovo cofano che trasforma decisamente il muso della 500.

Nel complesso la piccola Abarth appare decisamente muscolosa, ancor di più della versione “classica” della 595, e siamo certi che farà breccia nel cuore di tanti appassionati, a cominciare da coloro che apprezzano il glorioso marchio italiano di automobili.

La Fiat Abarth 595, per cui quest'anno è disponibile una nuova tinta, ha una potenza di 165 cavalli ed è in grado di raggiungere i 100 chilometri orari in 7,3 secondi con un cambio manuale a cinque velocità (presente anche la versione con cambio automatico).

Non sappiamo se Liberty Walk abbia messo mano anche al propulsore ma è molto probabile una modifica anche a livello motoristico.