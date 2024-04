La Fiat Abarth 2000 Scorpio ha i fari pop-up più belli di sempre

Quanti di voi si ricordano della Abarth 2000 Scorpio? Pochi vero? Torniamo indietro di moltissimi anni, precisamente a cavallo tra gli anni '60 e gli anni '70. Perché potreste non la conoscerla? Perché fu un prototipo mai realizzato, ma che all'epoca era un qualcosa di avveniristico.

Nel corso degli ultimi 70 anni di storia del marchio Abarth, questo straordinario concept, risalente esattamente al 1969, fu il frutto della collaborazione tra Abarth e l'illustre studio di design Pininfarina. È uno dei progetti più eccentrici di quell'epoca: il suo design affilato, il grande guscio posteriore che racchiude il potente motore quattro cilindri, e la sofisticata cabina con tetto a cupola, è un esempio di raffinatezza e pulizia di design.

La Scorpio 2000 era basata sulla storica Fiat SE 010, conosciuta anche come Fiat Abarth 2000 Sport Spider. Questa era un'auto progettata per le competizioni a cronometrate su tortuose strade di montagna, dove la leggerezza, la potenza e l'aderenza sono fondamentali.

Questa piccola Fiat sfoggia un telaio tubolare che pesa solamente 38 chilogrammi, con una carrozzeria in fibra di vetro e interni minimali al massimo. Dotata di un motore quattro cilindri longitudinale posteriore da 2,0 litri, la Scorpio erogava una potenza di 220 cavalli, più che sufficienti per i suoi 739 chilogrammi di peso complessivo.

Le sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante e le ruote di grandi dimensioni garantivano un'aderenza ottimale, mentre i fari, unici nel loro genere, si distinguevano per la loro particolare configurazione: una serie di unità quadrate che si abbassavano quando non erano in uso e si sollevavano quando erano accesi, una soluzione innovativa e accattivante, oggi sarebbero una soluzione "macchinosa", ma all'epoca era una vera e propria rivoluzione lato ingegneristico.

La Fiat 2000 Scorpio presentava una forma prototipica di auto da corsa dell'epoca, con dettagli funzionali come piccole prese d'aria anteriori e ampie aperture posteriori per un migliore raffreddamento. Un video su YouTube, che vi riportiamo, offre uno sguardo ravvicinato all'unica Abarth 2000 Scorpio mai prodotta.

Tornando al presente, le ultime novità dal mondo Abarth riguardano la 600. Recentemente vi abbiamo mostrato le foto degli interni della nuova 600 Abarth. Questo modello dello scorpione rappresenta il culmine della potenza Abarth, grazie all'introduzione di un motore elettrico da 240 CV. Questa sarà la Abarth più potente di sempre.

