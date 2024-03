Fiat 600e, recensioni positive in Inghilterra: il B-SUV elettrico promosso con 4 stelle

Sono scattate questa settimana le recensioni in Inghilterra della Fiat 600e, il B-SUV elettrico presentato lo scorso luglio, terza auto completamente green del marchio Fiat assieme alla 500 e al quadriciclo Topolino.

Le recensioni dei colleghi d'Oltre Manica sono decisamente positive, un aspetto tutt'altro che da sottovalutare visto che solitamente i giornalisti inglesi non sono così propensi a regalare stelle a destra e sinistra, ma tendono ad essere piuttosto conservativi.



Ma vediamole le review della Fiat 600e, che a breve sarà disponibile anche in versione Abarth, a cominciare da quella di Autocar, fra i magazine più autorevoli non soltanto della Gran Bretagna. Quattro le stelle assegnate al B-SUV di Fiat che viene descritto come un'auto di design, umile e dal prezzo ragionevole, oltre ad essere non troppo pesante, aspetto da non sottovalutare in un mondo in cui le vetture tendono ad essere sempre più grandi e pesanti. “La 600e è un ottimo tuttofare dall'ottimo rapporto qualità-prezzo – si legge nel commento finale - con un look unico. Ma non è solo una questione di stile: può reggere il confronto anche su strada ed è tra i veicoli elettrici più affascinanti della gamma Stellantis oggi”.



Il SUV compatto di Fiat viene promosso anche da AutoExpress Magazine (4 stelle), altra testata giornalistica alquanto quotata. I colleghi segnalano alcuni punti di forza come la comodità e il prezzo vantaggioso, storcendo invece il naso per lo spazio delle gambe limitato nei sedili posteriori, e le prestazioni non esagerate, ma in ogni caso il giudizio è positivo, con 4 stelle assegnate su 5. “La Fiat 600e è un'offerta elegante per chi cerca un piccolo SUV elettrico di discreto valore – scrive il recensore - con una maggiore autonomia rispetto alla Hyundai Kona Electric entry-level, tempi di ricarica rapidi relativamente brevi e un ampio elenco di equipaggiamenti”. AutoExpress aggiunge che: “Sebbene sia più economica da acquistare rispetto ad alcuni dei suoi concorrenti, il suo maggior deprezzamento rispetto a Jeep Avenger e Kona Electric potrebbe rendere la 600e più costosa a lungo termine”, ribadendo il concetto del poco spazio sui sedili posteriori e consigliando come alternativa la Smart #1.



Chiudiamo con l'ultima recensione positiva Made in Uk, leggasi quella di Car Magazine, che descrive la nostra 600e come un piccolo SUV simpatico e dal prezzo vantaggioso, dotato di un'autonomia accettabile, e ampiamente confortevole anche se non particolarmente dinamico. Anche in questo caso viene fatto notare il poco spazio sui sedili posteriori oltre ad un bagagliaio limitato. “Nonostante ciò, la 600e rappresenta il miglior SUV compatto elettrico del gruppo Stellantis. È il SUV su piattaforma e-CMP2 più comodo, in grado di assorbire gli urti di una strada scarsamente asfaltata e, con la sua gamma audace di colori, gli interni luminosi e un sorriso perfetto, è piuttosto desiderabile. Il suo prezzo di partenza sembra addirittura piuttosto interessante”. La 600e viene descritta come un buon primo tentativo di Fiat nel segmento dei SUV elettrici, anche se il marchio è in ritardo rispetto alla concorrenza capitanata da Smart e Kia.