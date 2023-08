Fiat 600e Abarth, ecco quando potrebbe arrivare la versione più potente del B-SUV

Non si placano i rumors in merito all'arrivo di una possibile versione Abarth della Fiat 600e, il B-SUV presentato in diretta streaming poco più di un mese fa, e nuova vettura full electric dell'azienda torinese dopo la 500e.

Della Fiat 600e Abarth ve ne avevamo già parlato un paio di mesi fa e in queste ore è toccato a Carscoops riattualizzare l'argomento, proponendo il possibile render (che trovate qui sopra), del B-SUV con lo scorpione.

Nel corso di quest'anno Abarth dirà addio alla produzione della 596 e della 695, di conseguenza in catalogo resterà solo la recente 500e. Ecco perchè all'orizzonte non è da escludere un nuovo ingresso nella famiglia dello scorpione, leggasi appunto quello della 600 elettrica.

Se realmente ciò avvenisse si tratterebbe del primo SUV di casa Fiat marchiato Abarth, ma ciò non deve sorprendere più di tanto visto che praticamente ogni casa automobilista ha in produzione una versione sportiva dei propri SUV.

Come potrebbe essere la 600e più cattiva? Ovviamente trarrebbe ispirazione dalla sorella più piccola, la 500e, a cominciare dal paraurti anteriore con le prese d'aria a nido d'ape, nonché lo splitter in alluminio. Tutti i vari badge Fiat e 600 verrebbero poi sostituiti dalla scritta Abarth e dal suo inconfondibile stemma.

Belli anche i cerchi in lega così come le pinze dei freni, rigorosamente colorate. Non può mancare poi l'assetto ribassato che trasformerebbe la vettura da SUV compatto a hot hatch. Infine, per quanto riguarda la coda, spazio ad uno spoiler e un diffusore in stile racing, che regalerà al tutto un aspetto decisamente corsaiolo.

Novità sono attese anche negli interni, dove si troverebbero dei sedili avvolgenti, una grafica in stile Abarth per il quadro strumenti, pedali in alluminio e vari badge dello Scorpione. Il CEO Olivier Francois non ha confermato l'arrivo di una 600e Abarth ma ha comunque spiegato che "tutti i modelli Fiat possono potenzialmente avere una versione Abarth, anche se non ha senso averla per tutti".

Ma quando potrebbe arrivare? Forse già l'anno prossimo o eventualmente nel 2025: non ci resta che aspettare e capire se realmente vi sia la possibilità di vedere la 600e “scorpionizzata”.