Fiat 600e Abarth, quanto costerà? Potrebbe avere lo stesso prezzo della Tesla Model Y

E' stata ufficialmente svelata due giorni fa la nuova Fiat 600e Abarth, la nuova Scorpionissima che andrà a rimpolpare il parco auto della gloriosa divisione sportiva di casa torinese.

Dopo che la stessa Fiat 600e Abarth era stata avvistata a Milano per lo spot pubblicitario, Stellantis ha ufficializzato il tutto, anticipando quindi un'eventuale fuga di foto o video, così come già avvenuto di recente con la nuova Lancia Ypsilon, fotografata e filmata in ogni salsa ben prima del suo reveal.

La nuova Fiat Abarth 600e presenta un motore elettrico con una potenza da 240 cavalli, quello che molto probabilmente verrà montato anche sulla Ypsilon HF in arrivo l'anno prossimo. Sarà inoltre prodotta, così come per la 500e, in edizione limitata, in meno di 2.000 unità, mentre per quanto riguarda le colorazioni, al momento è stato svelato sono un interessante violetto, a cui dovrebbe aggiungersi qualche tonalità classica come ad esempio il nero, senza escludere però altre particolari, vedi l'azzurro e il giallo brillanti della 500e.

La domanda a questo punto sorge spontanea: quanto potrà costare la Scorpionissima? Tenendo conto del rapporto fra la 500e “standard” e la versione Abarth, per cui ballano circa 5mila euro, è probabile che il tutto venga mantenuto anche nella 600, se non addirittura allargato, di conseguenza non è da escludere che alla fine possa avere un prezzo di attacco attorno ai 42mila euro, lo stesso della Tesla Model Y di recente tagliata in Italia.

Rispetto alla 500e Abarth, la 600 elettrica con lo scorpione avrà un motore più potente e non è da escludere possa essere dotata anche di una batteria con maggiore autonomia, tenendo conto che quella della cugina garantiva circa 250 chilometri con una sola ricarica.

Bisognerà quindi capire come verrà accolta dal pubblico visto che a quanto sembra la 500e Abarth non è stata acquistata in massa. Spulciando i dati UNRAE si leggono 74 versioni sportive vendute nel 2023 della 500 elettrica e non è da escludere che si faccia riferimento proprio alla Abarth.