La Fiat 600 anche in versione Abarth: il SUV compatto diventa 'cattivo'

Grandi novità in casa Fiat. L'azienda torinese sta rinnovando il suo parco auto e nelle prossime settimane dovrebbe ufficializzare l'arrivo della nuova Fiat 600. Il SUV compatto torinese andrà a sostituire la 500X e sarà presente anche in versione elettrica.

Dopo le immagini della nuova Fiat 600 avvistata a Roma, nelle scorse ore l'azienda torinese ha pubblicato una pubblicità in cui si vede la nuova Fiat 600 protagonista dell'annuncio dell'incontro Mondiale sulla Fratellanza Umana.

Secondo le indiscrezioni la nuova auto torinese, che ricordiamo, nascerà dalla stessa piattaforma della Jeep Avenger, dovrebbe essere commercializzata anche in versione Abarth. I colleghi tedeschi di Autobild hanno quindi cercato di ipotizzare come potrebbe essere la nuova 600 in versione più cattiva, a cominciare da una presa d'aria nel paraurti inferiore più ampia rispetto alla versione classica, con un aspetto a nido d'ape di modo da dare quel tocco sportivo che non guasta mai.

Ovviamente cambieranno i loghi sul cofano e baule, e quelli di Fiat lasceranno spazio al classico scorpione di Abarth, con la scritta sul fronte e il logo sul posteriore. Belli anche i cerchi in lega ipotizzati dai tedeschi, mentre sotto il cofano dovrebbe trovarsi una versione un po' più potenziata rispetto al motore da 156 cavalli che verrà montato sulla Fiat 600 a benzina.

Difficile invece pensare ad una versione elettrica dell'Abarth 600, che per il momento non sembrerebbe nei piani della prestigiosa azienda italiana di automobili.

La nuova Fiat 600 è stata accolta con entusiasmo da molti, ma con un po' di scetticismo da altri. Alcuni hanno trovato il design interessante mentre per altri il nuovo SUV sarebbe di fatto troppo simile alla 500X, l'auto che andrà a sostituire, non aggiungendo nulla di nuovo. Ovviamente bisognerà attendere la presentazione ufficiale con tutte le specifiche tecniche e soprattutto il prezzo prima di dare un giudizio definitivo.