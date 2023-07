Fiat 600 e Topolino, la diretta video streaming della presentazione oggi 4 luglio

Si terrà oggi, 4 luglio 2023, la diretta video streaming della presentazione della nuova Fiat 600 nonché della nuova Fiat Topolino, le due prossime vetture che andranno a rimpolpare il parco auto offerto dall'azienda torinese.

La Fiat 600 è stata ufficialmente annunciata una settimana fa, con tanto di slogan “Stop alle auto di colore grigio”. L'azienda italiana intende dire addio alla cromatura grey, nonostante sia una delle più diffuse al mondo, lasciando spazio a tonalità più vivaci e frizzanti, che meglio incarnino l'animo italiano.

Della nuova Fiat 600 si sa praticamente tutto, tenendo conto che la stessa è già stata anticipata negli ultimi giorni con una serie di scatti quasi infiniti. Sappiamo che sarà venduta con due motorizzazioni, a cominciare dalla versione elettrica da 156 cavalli, lo stesso motore montato sulla Jeep Avenger. Disponibile anche un ibrido benzina 1.2 da 100 cavalli, e la nuova 600 andrà a rimpiazzare la 500X, che uscirà così di produzione dopo anni di onorato lavoro.

Obiettivo di Fiat, penetrare ulteriormente il mercato delle auto green, e nel contempo immettere in commercio una vettura che sia spaziosa, quindi in linea con le esigenze delle famiglie e non solo.

Per quanto riguarda la Fiat Topolino, la cui prima foto ufficiale è stata pubblicata ormai giorni fa, si tratterà invece di un quadriciclo elettrico, mezzi green che si stanno diffondendo sempre di più negli ultimi mesi soprattutto nelle città.

La Topolino, come le altre auto della sua categoria, sarà guidabile dai 16 anni in su, quindi con il patentino, e sarà prevista nella doppia versione estiva (senza portiere e con il tettuccio apribile), e “invernale”.

Si tratta di un'auto sviluppata su base Citroen Ami ma con una serie di personalizzazioni Fiat in stile Dolce Vita che la fanno apparire davvero apprezzabile. Per seguire la presentazione della nuova Fiat Topolino e della Fiat 600, vi basterà fare click sul link Youtube che trovate qui sopra: la diretta scatterà alle ore 18:00.