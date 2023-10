Fiat 600, dallo sketch al modello finale: quale delle due versioni è più bella?

Sono ormai passati esattamente tre mesi dalla presentazione in diretta streaming della nuova Fiat 600, il B-SUV torinese erede della 500X e presentato in versione full electric quanto nella motorizzazione ibrida.

La vettura prodotta a Tychy, in Polonia, è stata inserita nel primo elenco delle 22 finaliste che concorrono al premio Car of the Year 2024, con la speranza ovviamente che possa portarsi a casa la vittoria succedendo così ad un'altra auto di Stellantis, leggasi la Jeep Avenger, premiata nel 2022.

Le consegne della Fiat 600 sono appena cominciate di conseguenza c'è grande attesa per capire come sarà l'accoglienza degli automobilisti italiani, nel frattempo possiamo goderci gli sketch ufficiali, i disegni “bozze” realizzati dal Centro Stile Fiat prima di arrivare alla versione finale dello stesso B-SUV.

Vedendo i bozzetti emerge senza dubbio una versione un po' più sportiva della 600, “quasi Abarth” visti i grandi cerchi in lega e un assetto piuttosto ribassato, ma come ben si sa chi bazzica un po' di car design, solitamente in questi disegni si tende a estremizzare le ruote delle vetture, rendendole quindi molto più sportive del prodotto finale.

Il dettaglio che senza dubbio più risalta è il gruppo ottico. La forma è la stessa della versione finale, ma i due fari a led con tanto di ciglia, appaiono collegati fra di loro da una barra luminosa che regala al muso del SUV compatto un aspetto molto futurista.

Il frontale del paraurti, invece, appare sagomato da alcune feritoie che riprendono in parte il modello delle luci, e non convincono più di tanto, anche se va detto che la zona inferiore del muso è senza dubbio quella meno interessante della Fiat 600 anche nella sua versione finale.

E' invece molto bella la linea pulitissima con i generosi passaruota, e dai bozzetti possiamo notare anche degli specchietti a goccia di dimensioni minute e un piccolo spoiler che si ritrova anche nella versione uscita da Tychy. Infine i cerchi in lega che sono ovviamente giganteschi e futuristici, impossibile da replicare nella "vita reale" in quanto necessiterebbero di gomme ultra ribassate che farebbero lievitare di molto il prezzo finale dell'auto. A questo punto vi giriamo la domanda: quale delle due 600 preferite, quella degli sketch o quella in commercio?