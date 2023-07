Dopo Fiat 600 e Panda 2024 è giunto il momento del B-SUV di Alfa Romeo: come sarà

Nei prossimi mesi sarà un'esplosione di B-SUV in casa Stellantis. Dopo la presentazione ufficiale della Fiat 600 in diretta streaming, e il lancio negli scorsi mesi della Jeep Avenger, a breve compariranno sul mercato altri modelli del gruppo con le stesse dimensioni.

Come vi raccontiamo ormai da giorni, a luglio del 2024 verrà annunciata la nuova Fiat Panda, che diverrà appunto un B-SUV, dicendo addio agli stilemi di City Car. Ma non finisce qui perchè anche Alfa Romeo è pronta a proporre sul mercato un modello entry level dal prezzo più contenuto rispetto a Tonale e Stelvio, e adatto alle famiglie.

Si tratta di un'auto molto importante per il rilancio di Arese, visto che sarà la prima full electric mai realizzata. Il suo arrivo è previsto nel giro di un anno, entro i primi sei mesi del 2024, ma già in autunno dovrebbero arrivare importanti novità in tal senso, a cominciare dal nome e probabilmente da qualche immagine teaser.

Il prezzo di partenza dovrebbe aggirarsi attorno ai 30mila euro, in linea con il mercato attuale dell'elettrico, e il nuovo B-SUV sarà costruito su piattaforma CMP che si trova a Tychy, in Polonia, dove già assemblano l'Avenger e la 600.

Il propulsore elettrico sarà lo stesso delle due colleghe, quindi un motore con 400 km di autonomia, 156 cavalli e una batteria da 54 kWh. Per quanto riguarda lo stile, invece, tutto tace, ma stando a quanto fatto sapere dal capo del design di Alfa Romeo Alejandro Mesonero-Romanos, le prossime vetture della gloriosa azienda meneghina avranno la coda tronca ed elementi che si rifiranno ai vecchi modelli del passato, di conseguenza è lecito aspettarsi una linea esterna che non vada a stravolgere quanto di buono vistosi con le ultime Alfa Romeo.

A questo punto non ci resta che metterci comodi e aspettare un paio di mesi, quando con grande probabilità verrà fornito qualche dettaglio in più sul nuovo piccolo SUV dell'Alfa.