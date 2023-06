Fiat 600, nuove foto e dettagli: la griglia asimmetrica, il richiamo alla Stilo e il logo...

Continuano gli avvistamenti della nuova Fiat 600, il B-SUV che dovrebbe essere presentato il prossimo 4 luglio, il compleanno della mitica 500. Dopo le foto della Fiat 600 direttamente dalla Polonia, oggi ci giungono altri scatti inediti che ci permettono di vedere meglio alcuni dettagli.

Le immagini sono state pubblicate sul forum di Autopareri, e garantiscono uno sguardo molto ravvicinato alla nuova Fiat 600 dopo il video di Fiat con tanto di nuovo logo. I maggiori particolari li ritroviamo senza dubbio sul frontale, dopo spicca una griglia aperta in maniera simmetrica.

Si tratta di un particolare che salta particolarmente all'occhio e che è di difficile interpretazione: sta già facendo storcere il naso a molti. Attenzione anche al nuovo logo 600, che troveremo sul frontale in colore argento, e sul retro invece con tanto di bandiera tricolore italiana bianco, rosso e verde.

Ebbene, a molti il logo visto sul muso sta ricordando la pinzetta che viene solitamente utilizzata negli smartphone per estrarre la simcard, si tratta in gergo tecnico di un estrattore che solitamente ha un corpo oblungo con una stacchetta verticale in fondo.

Infine possiamo notare la parte inferiore del paraurti anteriore dove sono evidenti le prese d'aria per il raffreddamento del motore: in questo caso a molti ha ricordato il vecchio paraurti della Fiat Stilo.

A livello estetico la Fiat 600 nel complesso riprende le forme e le dimensioni della Fiat 500X, di fatto la sua antenata, e vettura che andrà in archivio a breve, sostituita appunto dal nuovo B-Suv torinese.

Ricordiamo infine le motorizzazioni della nuova auto, il benzina 1.2 da 100 cavalli, e l'elettrico da 156 CV, quest'ultimo, lo stesso che monta attualmente la Jeep Avenger, vettura che con la nuova 600 condivide piattaforma, centro di produzione (a Tychy in Polonia) e dimensioni.

Per ora la critica sembrerebbe essere un po' freddina nei confronti della 600, ma se Fiat riuscirà a proporla ad un prezzo di lancio interessante, tenendo conto dell'aspetto SUV ed elettrico, è probabile che possa ottenere un discreto successo.