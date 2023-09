Fiat 600, dopo l'ibrida e l'elettrica arriva anche la L? Ecco come sarebbe

E' stata annunciata ufficialmente negli scorsi giorni la Fiat 600 Hybrid, la versione ibrida del B-SUV torinese svelato il mese di luglio. Dopo l'elettrica si amplia quindi la gamma della vettura prodotta a Tychy, in Polonia, con annesso una notevole riduzione di prezzo.

E se in futuro Fiat proponesse un'ulteriore nuova versione della Fiat 600? Sul forum di Autopareri qualcuno ha provato ad ipotizzare un modello extralarge dello stesso B-SUV, quindi una versione L della Fiat 600 che possa fare da erede alla “large” già prevista per la Fiat 500.

Come potete notare dalla foto che trovate qui sopra, la Fiat 600 L guadagna qualche centimetro nella zona posteriore, con il montante che viene traslato di almeno una ventina di centimetri, permettendo un maggiore spazio all'interno e soprattutto un bagaglio più voluminoso.

Nel complesso si tratta di una realizzazione ben fatta, anche se al momento, va precisato, Fiat non ha alcuna intenzione di proporre una versione allungata della sua Fiat 600. Del resto le consegne del nuovo B-SUV sono appena iniziate e l'azienda torinese è concentrata soprattutto su altri modelli, a cominciare dalla nuova Fiat Panda che arriverà nel 2024 e che sarà più grande ma sempre low cost, non snaturando quindi le sue origini.

Il Pandino dovrebbe diventare un B-SUV, svestendo quindi definitivamente i panni di city car, e per la prima volta verrà proposta anche in versione elettrica affiancata ad una motorizzazione molto probabilmente ibrida. E' ipotizzabile quindi un motore elettrico da 115 kW per 156 cavalli di potenza con un'autonomia da 400 km, e un benzina 1.2 da 100 cavalli affiancato da una batteria da 21 kW, le stesse motorizzazioni della sopracitata Fiat 600.

Tornando alla nostra Fiat 600 L, quanto potrebbe costare? Anche in questo caso molto dipenderà dalle motorizzazioni, ma tenendo conto che di listino la 600 hybrid sta a circa 25mila euro, è ipotizzabile un prezzo superiore di almeno 3/5 mila euro, quindi indicativamente attorno ai 30mila. Ribadiamo che siamo assolutamente nel campo di ipotesi e che Fiat non ha affatto ufficializzato l'arrivo di una 600 in versione large.