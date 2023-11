Fiat 600 Hybrid: ordini aperti a partire da questo weekend

A partire dal 18 novembre, in occasione del "porte aperte" dedicato alla Fiat 600, il marchio annuncia anche l'apertura dei preordini per la versione ibrida. Fiat 600 rappresenta il ritorno del brand italiano all'interno del segmento B.

La Nuova Fiat 600 Hybrid è equipaggiata con una tecnologia ibrida MHEV "P2", che offre un'esperienza di guida fluida sia in città a velocità inferiori a 30 km/h. Questa tecnologia mira a ridurre le emissioni e a promuovere un maggiore rispetto per l'ambiente, garantendo anche minor inquinamento acustico, più comfort e divertimento (sarà così la Fiat 600 Abarth?).

Fiat 600 Hybrid sarà disponibile in due allestimenti:

"La Prima", esclusiva e ricca di funzionalità.

Versione "600" (modello base) che offre buone dotazioni di serie come sedili in tessuto riciclato e plancia in plastica biologica nera opaca.

Giuseppe Galassi, Managing Director Fiat e Abarth in Italia, ha dichiarato: "Il Primo Porte aperte dedicato alla Nuova 600 rappresenta un moma e dello stile Made in Italy. Ringrazio la nostra rete di vendita per aver aderito a questo evento coento cruciale per FIAT, poiché accogliamo nei nostri showroom gli appassionati del bello, della tecnologin grande entusiasmo. Per chi non è ancora pronto alla guida elettrica, offriamo la motorizzazione ibrida, supportando la transizione elettrica per una mobilità urbana sostenibile e accessibile a tutti."

Entrambe le versioni presentano un'interfaccia HMI dedicata, leve del cambio al volante per il cambio manuale, e funzionalità di sicurezza e assistenza alla guida avanzate. La Nuova Fiat 600 Hybrid sarà disponibile con un prezzo a partire da 19.950 euro con opzione di rottamazione e finanziamento. Nel frattempo la produzione della versione elettrica di Fiat 600 è già iniziata.