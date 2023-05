La nuova Fiat 600 fotografata in Germania: ormai non ha più segreti

Come ormai saprete, Fiat sta lavorando in gran segreto (?) alla nuova 600 - che sarà una sorta di SUV/Crossover compatto. La compagnia Stellantis deve ancora presentare ufficialmente la vettura, ormai però ha davvero pochi segreti: qualcuno l'ha incontrata in Germania senza veli.

Nelle ultime settimane la nuova Fiat 600 è apparsa più volte davanti a fotografi o appassionati curiosi, la vettura però era dotata di livree camouflage che impedivano di capire quale fosse davvero il suo aspetto finale (Foto: ANSA). Questa volta invece, durante alcuni test in Germania, la nuova Fiat 600 si è mostrata praticamente senza filtri, con addirittura il logo 600 stampato sulla modanatura laterale.

Sembra proprio che la nuova 600 sia, sul fronte del design, molto simile alla Smart #1 presentata di recente (i prezzi italiani della nuova Smart #1), anche se la vettura del gruppo Geely ha un aspetto più "giocattoloso" e stondato ed è disponibile con sola alimentazione elettrica. Anche la nuova 600 avrà la sua versione elettrica, Fiat però potrebbe offrire anche altre soluzioni. Ora che l'auto si è mostrata di fatto nella sua versione finale in alcune linee si intravede anche il DNA della classica 500, anche se le dimensioni sono ovviamente maggiorate. Dimensioni che permettono di avere 5 porte e - possiamo immaginare - un comodo bagagliaio. Sulla fiancata della vettura fotografata si intravede anche quella che potrebbe essere la campagna di lancio dell'auto, aspettiamo però dettagli ufficiali provenienti da Stellantis. Ormai la presentazione della nuova 600 è sempre più vicina...