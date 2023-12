Fiat 600 elettrica, la promo che ti permette di acquistarla a meno di 30mila euro

Fiat offre una nuova promozione per l'acquisto della nuova 600e (RED) con un nuovo piano di scontistica. Direttamente dalla casa automobilistica viene offerto uno sconto di 1.000 euro e di ulteriori 5.000 euro di incentivi statali, i clienti potranno dunque accedere a un prezzo promozionale di 29.950 euro anziché 35.950 euro.

Il prezzo finale non include l'IPT e il contributo PFU ed è valido solo per coloro che rottamano un veicolo omologato fino ad EURO 4, di proprietà del cliente o di un familiare convivente da almeno dodici mesi, e che scelgono di finanziare l'acquisto (ecco tutti i dettagli anche della prossima Fiat 600e Hybrid).

La Legge di Bilancio 2022 prevede incentivi statali per l'acquisto di veicoli basati sulle emissioni di CO2 WLTP. Tuttavia, è fondamentale verificare la disponibilità dei fondi e i requisiti necessari visitando i siti ufficiali delle autorità competenti.

Per rendere l'acquisto ancora più accessibile, Stellantis Financial Services propone un esempio di finanziamento con un anticipo di 2.775 euro e un importo totale del credito di 27.175 euro. Il cliente dovrebbe restituire l'importo in 36 rate mensili da 299 euro, con una rata finale residua di 20.111,95 euro, inclusi costi accessori come spese di incasso mensili e interessi. Il TAN è fissato al 3,99%, mentre il TAEG è del 4,97%.

Sarà possibile anche sostituire il veicolo al 12°, al 24° o al 36° mese, decidendo se sostituire, restituire o mantenere l'auto. È importante notare che, in caso di sostituzione o restituzione alla scadenza prevista, potrebbe esserci un costo aggiuntivo basato sul chilometraggio superiore a quello contrattualmente consentito.

Per il 2024 si prevede un forte ridimensionamento degli incentivi alle auto elettriche. Negli Stati Uniti hanno già iniziato a ridurre progressivamente i finanziamenti federali per contrastare l'inflazione.