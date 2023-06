Fiat 600, eccola in verde: nuove foto direttamente dalla Polonia

Non si placano gli avvistamenti della Fiat 600, e dopo il nuovo spot ufficiale pubblicato ieri, giungono nuove foto dalla Polonia, molto probabilmente non lontano da Tychy, la fabbrica dove verrà appunto costruito il B-SUV di casa Fiat.

In precedenza avevamo potuto osservare la Fiat 600 di colore rosso in alcune immagini dalla provincia di Lecce, ma l'ultima cromatura svelata è decisamente inedita. A pubblicare i due scatti che trovate su questa pagina è stato un sito polacco, che ha appunto deciso di mostrare al mondo le ultime due immagini della prossima Fiat, che quasi sicuramente verrà annunciata il prossimo 4 luglio, compleanno della 500.



Diciamo che della 600 si sa ormai tutto, a cominciare dal fatto che avrà due diverse motorizzazioni, quella elettrica da 156 CV, lo stesso motore montato sulla Jeep Avanger (le due condividono la stessa piattaforma, quindi avranno dimensioni pressochè uguali), e il benzina 1.2 da 100 cavalli.

Anche esteticamente non ha più segreti, e di fatto si tratta di un upgrade della 500X che nel contempo andrà in archivio proprio con l'arrivo della nuova 600. Di fronte il muso appare slanciato e tondeggiante con i due fanali che sembrano voler quasi ammiccare a chi guarda, mentre il posteriore appare un po' più squadrato e ad alcuni ha ricordato il design della vecchia Stilo.

In merito alla messa in commercio, è molto probabile che si parli di fine 2023 inizio 2024, magari in concomitanza con l'introduzione di nuovi incentivi pro elettrico che possano spingere ulteriormente le vendite.

Al momento la vettura sembra aver diviso quasi a metà i fan di Fiat e gli addetti ai lavori, fra chi gradisce l'aspetto estetico, oltre che ovviamente la motorizzazione green, e chi invece storce un po' il naso, non trovando grandissima differenza rispetto alla 500X.



Tutt'altra reazione sembra invece aver provocato la Topolino, altra novità di casa Fiat: il piccolo quadriciclo a batteria pare aver già fatto breccia nel cuore degli italiani.