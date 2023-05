Fiat 600, eccola senza veli a Roma: ufficiale il nuovo SUV compatto torinese

Ormai non ha più segreti la Fiat 600. Dopo la foto in Germania, nella giornata di ieri sono emersi altri scatti inequivocabili in merito al nuovo SUV compatto torinese. La prossima vettura della casa torinese è stata fotografata a Roma per uno spot promozionale.

Numerosi gli scatti pubblicati online, provenienti da via della Conciliazione, quella che porta a San Pietro, durante le riprese di un video lancio che vedremo prossimamente sui nostri schermi. A questo punto sembrerebbe essere ufficiale il debutto per il prossimo 4 luglio, data storica per il marchio torinese visto che coincide con il compleanno della 500.



Diversi i particolari che si possono notare da questi nuovi scatti, a cominciare dalla bandiera dell'Italia sul paraurti sul retro, passando per i gruppi ottici posteriori, fino ad oggi inediti. Risalta la scritta Fiat sul portellone del bagaglio, mentre sul frontale capeggia in bella mostra "600", inequivocabile.

La versione fotografata è di colore bianco ma non mancano inseriti in nero come gli specchietti, lo spoiler posteriore e l'antenna, tutti tinteggiati con una vernice lucida. Sicuramente la zona che colpisce di più è però il frontale, con questi fari che sembrano quasi ammiccare, con tanto di "ciglia", quasi provenissero direttamente da un capitolo di Cars.

Molto probabilmente i design torinesi hanno volutamente scelto un design un po' giocoso, con un muso che possa quindi salutare grazioso passanti e automobilisti. Sul paraurti anteriore troviamo inoltre una serie di griglie, e al centro i sensori Adas, mentre le due aperture laterali dovrebbero integrare i fendinebbia.

A livello motoristico la 600 sarà sia termica che elettrica, e quest'ultima versione avrà una batteria da 54 kWh, con un propulsore da 156 cavalli e un'autonomia da circa 400 km, numeri senza dubbio interessanti.



Il motore termico sarà invece un 1.2 turbobenzina da 100 cavalli e cambio manuale. Da ricordare che la Fiat 600 condivide la stessa piattaforma e anche in parte le stesse forme della Jeep Avenger, eletta di recente car of the year 2023.