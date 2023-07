La Fiat 600 costa come la Tesla Model 3: il confronto, qual è meglio?

Continua il nostro viaggio alla scoperta della Fiat 600, il nuovo B-SUV presentato martedì sera assieme alla piccola Topolino. L'azienda torinese ha proposto due diverse versioni della sua nuova vettura, la Red e La Prima, quest'ultima full optional.

La Fiat 600 Red ha un prezzo di listino da 35.950 euro, mentre per la La Prima, full optional, servono 40.950 euro. Per curiosità abbiamo cercato di capire quali auto elettriche si potrebbero acquistare a queste cifre, e la nostra mente è subito andata alla Tesla.

La Model 3 ha subito una serie di tagli importanti da inizio gennaio, con una sforbiciata al listino di quasi 20mila euro, e oggi, grazie agli incentivi Lombardia più quelli dello Stato, si può acquistare una Model 3 a 30mila euro.

Al di là degli aiuti statali, abbiamo configurato una Model 3 recandoci sul sito dell'azienda, e opzionandone una di colore bianco: il prezzo finale è stato di 41.490 euro. Se invece puntiamo su una Fiat 600 La Prima, e ci aggiungessimo un colore (unico optional disponibile), il prezzo salirebbe a 41.650 euro.

Si tratta quindi di due prezzi molto simili ma per due vetture molto diverse. Da una parte abbiamo un B-SUV da 4,17 metri adatto a famiglie e giovani, dall'altra una berlina senza dubbio più importante in quanto a dimensioni, circa 4,7 metri di lunghezza.

In merito all'autonomia, invece, Fiat ha comunicato 400 km ciclo WLTP contro i 491 della Model 3, mentre la velocità massima è di 225 km/h per la vettura americana contro i 150 dell'auto prodotta a Tychy, in Polonia.

Anche il bagagliaio, infine, prevede delle grandi differenze con 561 litri per la Model 3 contro i 380 della 600. Si tratta quindi di due auto completamente differenti, anche dal punto di vista della rete di ricarica, che per la Tesla è senza dubbio più capillare grazie ai supercharger.

Di contro l'auto di Elon Musk ha il fatto di essere “vecchia”, essendo del 2017, ma viste le caratteristiche di cui sopra forse si può anche soprassedere. Tra l'altro dovrebbe uscire nel 2024 il restyling, di conseguenza è probabile che il modello attuale si abbassi ulteriormente di prezzo. A voi in ogni caso la scelta, fateci sapere su quale delle due auto andreste.