Fiat 600 da 35mila euro 'Non chiamatela utilitaria: city car di un tempo non ci sono più'

Le utilitarie sono sparite definitivamente? Vedendo i prezzi e le dimensioni delle auto possiamo dire tranquillamente di si. La piccola vettura economica come la concepivamo fino ad una decina di anni fa, ha dovuto lasciare spazio ad auto più grandi e meno inquinanti, con costi lievitati.

Lo sottolinea nel dettaglio Edoardo Nastri, collega del Corriere della Sera, che ricorda come le famiglie di oggi abbiano meno auto rispetto al passato: se prima, chi poteva permetterselo, aveva una vettura principale e una piccola auto da usare solitamente per gli spostamenti in città, oggi questo secondo mezzo è venuto meno, sia per una questione economica quanto per le maggiori possibilità offerte dai mezzi pubblici.

Appare quindi difficile pensare alla nuova Fiat 600, presentata in diretta streaming pochi giorni fa, come ad un'utilitaria, tenendo conto delle dimensioni, 4,17 metri di lunghezza, ma soprattutto del prezzo tutt'altro che popolare, 35.950 euro per la versione Red.

Ma guai a pensare che solo la 600 sia una "finta utilitaria", visto che, come aggiunge ancora il collega del quotidiani di via Solferino: “L’addio al mondo delle utilitarie non è affare esclusivo della 600. La Lancia Ypsilon del 2024 cambierà completamente volto: sarà più grande, lussuosa e avrà un’immancabile versione elettrica che non sarà economica”.

Lo stesso si può dire della Renault 5, che arriverà a breve sul mercato, nonché della futura R4 “E che dire della Nissan Micra, un tempo micro anche nel prezzo? Addio alle tariffe popolari dopo cinque milioni di esemplari venduti con un successo dettato da una buona dose di innovazioni, ma accessibili”. La piccola giapponese diventerà “grande” e full electric per il 2024, e il prezzo si aggirerà attorno ai 30/35 mila euro quasi sicuramente.

Come dimenticarsi infine della Smart, che ha detto definitivamente addio alla sua precedente immagini di City car per eccellenza, lasciando spazio invece a B-SUV elettrici, nonché di Fiat Panda, che nel 2024 sarà più grande e muscolosa.

“I nomi storici volutamente conservati ne richiamano le origini popolari – conclude Nastri - ma l’illusione dura poco: le utilitarie stanno scomparendo e se si desidera un veicolo piccolo che costi poco si deve ripiegare sulle microcar”.