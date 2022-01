Una Fiat 500X a tutta velocità sulle autostrade tedesche: il crossover supera i 200 km/h

Su queste pagine parliamo spesso delle autostrade tedesche, che lungo alcuni tratti permettono agli utenti di spingere sull'acceleratore grazie all'assenza dei limiti di velocità. Oggi vediamo all'opera una Fiat 500X: fino a che velocità può spingersi il SUV/Crossover?

Le autostrade tedesche che non hanno limiti di velocità si contano ormai sulle dita di due mani, presto il Governo potrebbe decidere di impostare il limite a 130 km/h o 120 km/h su tutta la rete, così da aumentare la sicurezza e diminuire le emissioni di CO2, oggi però è ancora possibile circolare senza pensieri su alcuni tratti.

Solitamente vediamo impegnate in queste "prove" auto ad alte prestazioni (come questa Pagani Zonda F lanciata sull'Autobahn), anche alcune piccole però possono dare soddisfazioni. Una 500X con motore da 1.3 litri, 111 kW di potenza e 270 Nm di coppia è comunque riuscita a toccare i 212 km/h (208 km/h certificati dal GPS) e a percorrere lo scatto 0-100 km/h in 8,7 secondi, cifre che sinceramente non ci saremmo aspettati da un SUV/Crossover da 1.3 litri che pesa 1.395 kg.

Certo basterebbe una Volkswagen Golf con motore diesel da 2.0 per battere la vettura italiana, il risultato comunque non è affatto da buttare. Mandate pure in play il video per vedere come si è comportata la 500X.