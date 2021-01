Fiat 500X diventa ibrida e cabrio: in Polonia anche la 500 5 porte?

Prima che ogni casa automobilistica annunci novità ufficiali al pubblico, queste serpeggiano - per ovvi motivi pratici - nelle fabbriche e fra i sindacati, e proprio da questi ultimi arrivano le ultime indiscrezioni in merito a una nuova Fiat 500X Hybrid e Cabrio.

A diffondere la notizia è stato Passione Auto Italiane, sito che spesso lancia ottime indiscrezioni provenienti dal mondo sindacale e non solo. Secondo quanto affermato dal portale, nel 2021 arriveranno nuove motorizzazioni ibride MHEV per la gamma 500X, inoltre sempre nello stesso anno in Basilicata verrà prodotta la variante Cabrio della stessa 500X.

Il SUV/Crossover del marchio torinese dovrebbe guadagnare anche novità a livello estetico: si parla ad esempio di un frontale ridisegnato per assomigliare a quello dell’ultima Fiat 500, con il logo “500” al posto di quello tradizionale Fiat. Grande attesa anche per un corposo restyling interno, con nuovi contenuti per la sicurezza degli occupanti e novità di carattere tecnologico (cockpit virtuale, nuovo schermo touch centrale, guida autonoma di livello 2?). Per questi dettagli bisognerà attendere notizie ufficiali.

Per chiudere: Fiat potrebbe presto lanciare una novità da affiancare a nuova 500 e Lancia Ypsilon, una 500 5 porte di segmento B da produrre presso l’impianto polacco di Tychy, magari su piattaforma francese CMP. Anche questa è un’indiscrezione Passione Auto Italiane, staremo a vedere cosa succederà nei prossimi mesi.