Fiat 500X e Alfa Romeo Tonale flop nel mercato USA: vendute solo 395 auto

In questi primi mesi dell'anno 2023 negli USA vi sono alcune vetture che non hanno affatto brillato in quanto a vendite, e fra queste spiccano purtroppo anche le nostre Fiat 500X e Alfa Romeo Tonale.

Come da numeri raccolti e pubblicati dai colleghi di Jalopnik, il SUV 500, recentemente affiancato dalla nuova Fiat 600, presentata negli scorsi giorni, ha venduto solamente 277 vetture, fra quelle che hanno registrato la peggior performance in assoluto.

Ma c'è chi ha saputo fare di peggio, come ad esempio un'altra nostra connazionale, leggasi l'Alfa Romeo Tonale, il cui lancio oltre oceano fino ad oggi non è stato così brillante: solo 118 persone hanno deciso di puntare sul SUV del biscione.

Ma non ci sono solo le vetture nostrane a registrare performance al di sotto delle attese, visto che nell'elenco dei flop figurano anche marchi premium come ad esempio Audi. La casa di Ingolstadt si distingue addirittura con tre diversi modelli, a cominciare dall'Audi Q8 E-Tron, che non ha superato nemmeno quota 1.000 immatricolazioni, fermandosi a 779. Peggio ha però fatto l'Audi Q8 Sportback E-Tron che invece si è fermata a 340 immatricolazioni, mentre l'Audi R8, che quest'anno esce di produzione, ha venduto solamente 186 vetture, che comunque sono sempre di più rispetto a quelle commercializzate nel 2022, leggasi 159.

Infine sorprende la presenza nei flop americani della BMW XM, un SUV muscoloso su cui la casa bavarese punta parecchio, ma che ha fatto peggio della Q8 E-tron, fermandosi a solo 761 immatricolazioni.

Sembra che gli amici statunitensi non abbiamo apprezzato e capito il design dello Sport Utily Vehicle dell'elica, di conseguenza per ora il suo debutto oltre oceano non è stato come previsto. Vedremo cosa accadrà nella seconda metà dell'anno, ma fino ad oggi le premesse non sono state proprio così rosee.