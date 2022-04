Fiat 500F dei Carabinieri all'asta in ottime condizioni: esemplare del 1970

Mentre nel presente la Fiat 500 Elettrica ottiene 4 stelle Euro NCAP surclassando la Renault ZOE 2021 e la Dacia Spring, con un breve tuffo nel passato qualcuno in Italia sta vendendo una Fiat 500F del 1970 con la livrea dei Carabinieri: no, non è uno scherzo, ma un pezzo completamente autentico.

Sul portale Collecting Cars è stata lanciata un’asta alquanto interessante della Fiat 500F in questione, dotata di un motore bicilindrico da 499 cc per 18 cavalli e velocità massima pari a 96 km/h. Niente che possa sfrecciare propriamente in autostrada, ma certamente capace di sollevare molta curiosità nelle strade cittadine.

La vettura, come riportato da Amedeo Raffaelli nella descrizione, è in buone condizioni e conta ben 72.940 km, ha il tettuccio apribile funzionante e anche la luce blu per casi di emergenza. Non sono si notano, dunque, danni particolari alla carrozzeria o interni consumati, anzi i sedili in cuoio sembrano ancora in ottime condizioni. In altre parole, non sarebbero necessari molti lavori per farla tornare perfettamente funzionante; con quella livrea, però, qualcuno potrebbe avere qualcosa da ridire sull’utilizzo nelle strade cittadine. Per farvi un’idea dello stato della Fiat 500F potete ammirarla in funzione nel video allegato alla notizia, pubblicato dallo stesso proprietario del mezzo.

