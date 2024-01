Fiat 500e vola: city car elettrica più venduta in Europa nel 2023. Ma Melfi non ride

La Fiat 500e, già miglior auto elettrica fra le piccole, ha ottenuto lo scettro di city car green più venduta d'Europa nel corso dell'anno da poco conclusosi, il 2023.

A certificare il successo è stato il CEO di Fiat e chief marketing officer globale di Stellantis, Olivier Francois: «La Fiat 500e ha confermato ancora una volta il suo successo, guidando il segmento delle city car elettriche in Europa per il secondo anno consecutivo. La 500e ha registrato oltre 185.000 unità a livello globale dal suo lancio e sta svolgendo un ruolo rilevante nella transizione verde delle metropoli internazionali», così come si legge sul Corriere della Sera.

Il market share della piccola 500 è del 14,7 per cento, per un totale di 65mila vetture immatricolate, secondo anno di fila che la city car torinese ottiene lo scettro del segmento.

La notizia stride con i 2.000 operai in cassa integrazione a Mirafiori, dove si produce appunto la 500e, ma in ogni caso conferma quanto la vettura piaccia non soltanto in Italia ma anche oltre i confini. «E' attualmente venduta in 44 Paesi del mondo, proseguendo il percorso di elettrificazione del marchio in tutto il mondo», ha aggiunto Francois.

Come detto sopra non è tutto rose e fiori, visti gli ammortizzatori sociali a Mirafiori, ma in ogni caso la city car torinese è stata introdotta nelle scorse settimane anche nel mercato degli Stati Uniti, di conseguenza ci sono prospettive positive nel corso del 2024.

Fiat 500 è risultata essere la city car elettrica più venduta non soltanto in Italia, ma anche in Germania, Spagna, Belgio e Austria e dal suo lancio, nel 2020, ha totalizzato quota 185mila immatricolazioni.

La 500e viene apprezzata per il suo stile inconfondibile, le dimensioni e le prestazioni, ma nei prossimi anni dovrà vedersela con una concorrenza più che agguerrita, a cominciare da quella in casa, Lancia Ypsilon e Fiat Panda, senza dimenticarsi della Citroen e-C3 e della nuova Dacia Spring presentata nei prossimi mesi, tutte vetture green e piccole.