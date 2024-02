Fiat 500e vende meno di Tesla? 'Incentivi non c'entrano, non soddisfa esigenze clienti'

Negli scorsi giorni il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, è uscito allo scoperto dicendo: “Senza incentivi la 500e non si vende”. Stando al “patron” del gruppo di automobili che vanta al suo interno anche la Fiat, sarebbe quindi colpa dello stato italiano se la city car a batteria non va per la maggiore nel nostro Paese.

Ma è davvero così? Negli ultimi tre anni la Fiat 500 ha registrato un -55% di vendite in Italia, e se da una parte la versione elettrica rappresenta il terzo modello BEV più venduto nel nostro Paese dopo Model Y e 3, dall'altra è eloquente il distacco da Tesla.

A provare ad analizzare la vicenda ci ha pensato Antonio Sileo attraverso le colonne de Il Foglio: “Benché non nutriamo dubbi - scrive - sulle capacità manageriali di Tavares, che è riuscito a far tornare in attivo Peugeot e Citroen, ci permettiamo di dissentire sull'affaire 500 elettrica”.

Tesla Model Y, 3 e 500e hanno una quota rispettivamente del 12,9, 11,1 e 7,1 per cento, ma il problema, come scrive lo stesso Sileo, è che l'Italia è il primo mercato in Europa per il segmento delle city car.

“Se la 500 elettrica – prosegue il collega - vende meno delle auto di Elon Musk, un SUV e una berlina di segmento D, significa semplicemente che non va incontro ai bisogni della maggior parte dei potenziali acquirenti. Un limite per cui è difficile che si trovi un incentivo che possa fare miracoli”.

Il problema della 500 elettrica molto probabilmente è il prezzo, visto che di base è in vendita a circa 33mila euro, una cifra che appare ora come ora un po' troppo elevata rispetto ai modelli in circolazione. Si pensi ad esempio che la Citroen e-C3 costa attorno ai 23mila euro, la Dacia Spring ai 21, e in estate uscirà la Fiat Panda che dovrebbe avere un listino d'attacco simile alle precedenti due. La Fiat 500e ha di fatto un prezzo da SUV compatto elettrico, non da utilitaria, ed è forse questo il fattore che la sta penalizzando di più.

Sileo poi rincara la dose, sottolineando anche i dati di vendita, sin qui poco incoraggianti, della 600e e della 500 Abarth elettrica: “In tutto il 2023, della prima ne sono vendute appena 368 della seconda solo 185, di queste ultime quasi sicuramente tutte auto-immatricolate dalle concessionarie. E basta ascoltare il rombo delle Abarth in circolazione per comprenderne la ragione”.