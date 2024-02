Fiat 500e parte alla grande negli Usa: primo lotto subito esaurito

Dopo il lancio negli Stati Uniti di Fiat 500e, Stellantis USA ha pubblicato un comunicato ufficiale rivelando i primi risultati di vendita, che sarebbero molto positivi.

I primi modelli Fiat 500e completamente elettrici per il mercato statunitense sono stati prodotti questa settimana presso lo stabilimento Mirafiori di Torino, Italia. La nuova Fiat 500e, una versione completamente elettrica del celebre modello del marchio FIAT, arriverà negli Stati Uniti entro la fine del primo trimestre, segnando la prima offerta di veicoli elettrici Stellantis nel Nord America. Con un'autonomia stimata di 239 chilometri e un tempo di ricarica rapida, la Fiat 500e combina prestazioni elettriche con lo stile distintivo di FIAT.

Olivier François, CEO di FIAT e CMO globale di Stellantis, ha commentato: "Siamo lieti che la Fiat 500e sia finalmente pronta per raggiungere i clienti nordamericani, continuando il nostro impegno verso la mobilità sostenibile". La Fiat 500e è stata un successo in Europa e ora è pronta per conquistare anche il mercato nordamericano.

Per celebrare il debutto della Fiat 500e in Nord America, FIAT ha introdotto la (RED) Edition, un modello elegante e dal design distintivo. Ogni acquisto di un veicolo (RED) attiva una donazione al Fondo Globale per sostenere programmi di prevenzione e cura nelle comunità bisognose.

Il prezzo consigliato per la Fiat 500e 2024 è di $ 32.500 (poco meno di 30.000 euro al cambio attuale), escluse le spese di consegna, con l'opportunità di beneficiare degli sconti fiscali governativi. Inoltre, ogni Fiat 500e includerà una wall unit di ricarica di Livello 2 e dei crediti di ricarica pubblica tramite Free2move Charge per favorire maggiormente il passaggio all'elettrificazione.

Se negli Stati Uniti FIAT 500e stuzzica i consumatori, in Italia la musica è ben diversa: lo stesso CEO di Stellantis ha dichiarato che la Fiat 500e ha difficoltà a vendere senza incentivi statali nel bel paese, sollevando interrogativi sul mercato automobilistico italiano. Nonostante sia il terzo modello elettrico più venduto in Italia, la Fiat 500, in generale, avrebbe registrato un calo delle vendite negli ultimi anni. Il prezzo elevato potrebbe essere un ostacolo, considerando l'offerta concorrenziale di modelli più accessibili.