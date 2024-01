Dalla Fiat 500e alla Twingo: 5 auto elettriche sotto i 20mila euro con gli incentivi 2024

Una Tesla Model 3 potrebbe arrivare a costare meno di 29mila euro con gli incentivi 2024, ma ci sono auto elettriche addirittura più economiche con la possibilità di sfruttare appieno i vari bonus introdotti dal governo.

In attesa di capire se gli incentivi auto 2024 saranno destinati solo alle Made in Italy, cerchiamo di scoprire quanto potrebbero venire a costare con lo “sconto” le green più economiche al momento sul mercato in Italia.

Dopo avervi svelato che la Dacia Spring costerebbe solo 7.700 euro, passiamo alla Citroen e-C3, l'ultima versione della city car francese, che di listino sta a 23.900 euro. Tenendo conto di uno sconto massimo di 13.750 euro (rottamazione più ISEE under 30mila), si arriverebbe alla cifra di 10.150 euro, un prezzo decisamente interessante. Lo sconto minimo, quindi niente rottamazione e niente ISEE basso, sarebbe invece di seimila euro, di conseguenza la francese costerebbe comunque un ottimo prezzo, 17.900 euro.

Altra auto elettrica con un prezzo di partenza al di sotto dei 30mila è la DR1, che costa di listino 26.900 euro: con il massimo degli incentivi costerebbe 13.150 euro, mentre con il minimo 20.900.

Passiamo ora alla Fiat 500e, una delle elettriche più vendute in Italia, seconda dietro solamente a Tesla, che costerebbe 15.200 euro con il massimo del bonus, o 22.950 con il minimo.

Altra vettura a batteria dal prezzo interessante è la Smart EQ Fortwo, in vendita a 25.210 euro di listino che diverrebbero 11.460 euro con il massimo degli incentivi o 19.210 con il minimo.

Infine spazio alla Renault Twingo Electric che di listino, come modello entry level sta a 24.050: il prezzo scenderebbe a 10.300 euro con il massimo sconto o a 18.050 con il minimo.