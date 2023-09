Fiat 500e trionfa ancora: è la miglior auto elettrica fra le piccole

La Fiat 500e, la city car elettrica di casa torinese, è stata premiata come la miglior auto green fra le piccole dalla prestigiosa rivista What Car? Per il terzo anno consecutivo la city car italiana ha vinto quindi il premio agli Electric Car Awards 2023, ottenendo l'ennesimo riconoscimento dalla sua messa in commercio.

Soddisfatissimo il CEO di Fiat, Oliver Francois, che attraverso le pagine del sito ufficiale di Stellantis ha commentato: "Non possiamo abituarci ai premi che la Nuova 500e sta raccogliendo e siamo sempre orgogliosi di riceverne di nuovi, ogni volta. La 500e è la Fiat più premiata di sempre, giunta al suo quarantunoesimo riconoscimento".

Francois, che di recente ha detto che i concessionari Fiat non scompariranno, ha aggiunto e concluso: "Il fatto che una rivista prestigiosa come What Car? riconosca la 500e come la migliore citycar elettrica, per la terza volta consecutiva, dimostra l'apprezzamento per la nostra icona, il suo design senza tempo, il valore del marchio e la leadership tecnologica nel segmento, in una sola parola, la grandezza del progetto. Ultimo ma non meno importante, questo premio è per noi ancor più motivo di orgoglio perché arriva dal Regno Unito, un paese con una grande cultura automobilistica e una significativa passione per le auto".

Il premio è stato commentato anche da Steve Huntingford, redattore di What Car? che ha descritto la Fiat 500e come un'auto dal fascino retrò e nel contempo moderna, sia all'esterno quanto all'interno: “La 500e – ha aggiunto - ha anche quel raggio di sterzata corto e quella sensazione di agilità che rendono la guida in città una gioia. Inoltre, la batteria della nostra versione preferita è abbastanza grande da non limitarti a viaggi brevi".

Per quanto riguarda le auto vincitrici delle altre categorie, la miglior elettrica per la famiglia è stata la MG 4 SE, mentre la Smart #1 ha vinto il premio di miglior SUV compatto green. La Genesis GV60 RWD si è aggiudicata invece il titolo di miglior SUV, mentre la Tesla Model 3, fresca fresca di nuovo modello, quello di miglior auto executive.

Alla Volkswagen ID Buzz SWB Style il titolo di miglior monovolume, mentre la BMW i7 xDrive60 Excellence Pro ha ottenuto quello di auto elettrica di lusso migliore. Infine la Porsche Taycan Cross Turismo 4S è stata riconosciuta come la miglior auto elettrica ad alte prestazioni. A gennaio 2024, a Londra, la premiazione per eleggere la miglior auto elettrica in assoluto.